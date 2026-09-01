Роскошный дом на колесах с автономией и премиальной отделкой — мечта для путешествий или охоты

Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года появился на рынке

В Барнауле выставлен на продажу уникальный автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Модель выделяется продуманной автономией, премиальной отделкой и возможностью перевозки техники, что делает ее актуальной для любителей длительных поездок и охоты.

В Барнауле выставлен на продажу уникальный автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Модель выделяется продуманной автономией, премиальной отделкой и возможностью перевозки техники, что делает ее актуальной для любителей длительных поездок и охоты.

В Барнауле появился в продаже автодом, который сразу привлек внимание знатоков и энтузиастов. Основанный на шасси прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года, этот дом на колесах рассчитан на четверых и ориентирован на тех, кто ценит независимость и комфорт в поездках. Внутреннее пространство организовано так, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность, каждая деталь продумана для длительного автономного пребывания вдали от цивилизации.

Фото: auto.drom.ru

В автодоме организована система энергоснабжения и возможность подключения к внешним источникам. Генератор научился работать без остановки до двух недель благодаря увеличенному топливному баку – это особенно важно для стоянок в отдаленных районах. Для водоснабжения установлен 300-литровый бак из нержавеющей стали, который питает душ, умывальник и кухонную мойку. В кухонной зоне есть встроенная газовая плита с баллоном, микроволновая печь и два холодильника: один внутри, второй - промышленный, доступный с улицы.

Управление температурой в салоне осуществляется системой отопления и кондиционирования, управление генератором, зарядом литиевой батареи и отслеживание уровня воды осуществляется дистанционно через панель управления. Для хранения вещей и оружия предусмотрены секции. Окна и люки, защищенные москитными сетками.

Особое внимание уделено перевозке дополнительной техники: на прицепе предусмотрено место для квадроцикла, оборудованное сходнями и лебедкой для удобной погрузки.

Фото: auto.drom.ru

Автодом изготовлен по индивидуальному заказу компанией «Караван», на все оборудование имеется документация. Такой вариант подойдет не только охотникам и рыбакам, но и тем, кто предпочитает путешествовать с максимальным комфортом и не зависеть от городской активности.

Этот автодом может заинтересовать тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценное мобильное жилье с возможностью длительного автономного пребывания. В России подобные решения встречаются редко, индивидуальный подход к оснащению и качеству материалов делает этот экземпляр особенно привлекательным для ценителей комфорта и свободы передвижения. Важно учитывать, что наличие документации ко всему оборудованию, сложной конфигурации и расходам, а продуманная конструкция позволяет использовать автодом в самых разных условиях.