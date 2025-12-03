Редкий ЗИЛ 5301 Бычок с пробегом 62 000 км и возможностью переоборудования – подробности и фото

Уникальный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года: интересные детали и возможности

В Барнауле появилось редкое предложение для любителей необычных автомобилей – на продажу выставлен интегрированный автодом, созданный на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года выпуска. Этот автомобиль сразу же привлекает внимание к состоянию и возможностям для дальнейших доработок.

Машина оснащена дизельным двигателем объемом 4,6 литра, который развивает 88 лошадиных сил. Коробка передач – механическая, привод задний. Пробег составляет всего 62 000 километров, что для подобной техники считается очень небольшим показателем. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

По информации продавца, автомобиль ранее работал с юридическим лицом, а последний владелец пользовался им более четырех лет. В истории насчитывается четыре регистрации, но сейчас машина снята с учета в ГИБДД. В розыске не значится.

Особого внимания заслуживает конструкция автомобиля. Изначально этот ЗИЛ был переделан в лимузин, но теперь его можно легко трансформировать в полноценный автодом. Владелец может самостоятельно выбрать внутреннюю планировку: обустроить пространство под спальню с кухней или освободить его для создания просторного цельнометаллического фургона. Такой подход предоставляет полную свободу — от дома на колесах до вместительного грузового автомобиля.

Среди дополнительных плюсов – новая резина, штатная аудиосистема и светомузыка. Расход топлива заявлен на уровне 12 литров на 100 километров, что для техники такого класса выглядит весьма разумно. В объявлении также указано, что к автомобилю прилагается отчет по VIN-коду, а в истории пробега зафиксированы две записи.

Такой вариант может заинтересовать поклонников консервативных автомобилей, а также тех, кто мечтает о собственном автодоме или необычном проекте для путешествий.