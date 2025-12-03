Редкий ЗИЛ 5301 Бычок с пробегом 62 000 км и возможностью переоборудования – подробности и фото

3 декабря 2025, 06:41
Уникальный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года: интересные детали и возможности
Уникальный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года: интересные детали и возможности
В Барнауле выставлен на продажу необычный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок. Машина 2000 года, дизель, пробег всего 62 000 км. Цена – 405 000 рублей. В объявлении указаны интересные детали и возможности для будущего владельца. Необычный вариант для тех, кто ищет что-то особенное.
В Барнауле появилось редкое предложение для любителей необычных автомобилей – на продажу выставлен интегрированный автодом, созданный на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года выпуска. Этот автомобиль сразу же привлекает внимание к состоянию и возможностям для дальнейших доработок.
Машина оснащена дизельным двигателем объемом 4,6 литра, который развивает 88 лошадиных сил. Коробка передач – механическая, привод задний. Пробег составляет всего 62 000 километров, что для подобной техники считается очень небольшим показателем. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог.
По информации продавца, автомобиль ранее работал с юридическим лицом, а последний владелец пользовался им более четырех лет. В истории насчитывается четыре регистрации, но сейчас машина снята с учета в ГИБДД. В розыске не значится.
Особого внимания заслуживает конструкция автомобиля. Изначально этот ЗИЛ был переделан в лимузин, но теперь его можно легко трансформировать в полноценный автодом. Владелец может самостоятельно выбрать внутреннюю планировку: обустроить пространство под спальню с кухней или освободить его для создания просторного цельнометаллического фургона. Такой подход предоставляет полную свободу — от дома на колесах до вместительного грузового автомобиля.
Среди дополнительных плюсов – новая резина, штатная аудиосистема и светомузыка. Расход топлива заявлен на уровне 12 литров на 100 километров, что для техники такого класса выглядит весьма разумно. В объявлении также указано, что к автомобилю прилагается отчет по VIN-коду, а в истории пробега зафиксированы две записи.
Такой вариант может заинтересовать поклонников консервативных автомобилей, а также тех, кто мечтает о собственном автодоме или необычном проекте для путешествий.
Похожие материалы ZIL
-
03.12.2025, 07:59
Электромобили в Москве: с какими трудностями сталкиваются владельцы и что ждет дальше
Владелец Zeekr и руководитель сети зарядных станций делится личным опытом. Какие проблемы ждут электромобилиста в Москве? Почему зарядка и парковка становятся настоящим квестом? Узнайте, как развивается инфраструктура и что может измениться в ближайшие годы.Читать далее
-
03.12.2025, 07:42
Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью
В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.Читать далее
-
03.12.2025, 06:59
В Новосибирске продают автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года
В Новосибирске выставлен на продажу интегрированный автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года. Пробег всего 7 500 км, салон полностью переоборудован для проживания пяти человек. Внутри есть кухня, санузел и авторская мебель. Необычная история автомобиля и свежая постройка делают предложение особенно интересным.Читать далее
-
02.12.2025, 20:16
Уникальный Ford Transit 4x4 от Van Compass: кемпер для настоящих приключений
В 2019 году Van Compass превратил обычный Ford Transit в нечто особенное. Внедорожные доработки, усиленная трансмиссия и легкий интерьер делают этот кемпер заметным на дороге. Узнайте, чем он отличается от других и почему его выбирают для путешествий.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы ZIL
-
03.12.2025, 07:59
Электромобили в Москве: с какими трудностями сталкиваются владельцы и что ждет дальше
Владелец Zeekr и руководитель сети зарядных станций делится личным опытом. Какие проблемы ждут электромобилиста в Москве? Почему зарядка и парковка становятся настоящим квестом? Узнайте, как развивается инфраструктура и что может измениться в ближайшие годы.Читать далее
-
03.12.2025, 07:42
Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью
В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.Читать далее
-
03.12.2025, 06:59
В Новосибирске продают автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года
В Новосибирске выставлен на продажу интегрированный автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года. Пробег всего 7 500 км, салон полностью переоборудован для проживания пяти человек. Внутри есть кухня, санузел и авторская мебель. Необычная история автомобиля и свежая постройка делают предложение особенно интересным.Читать далее
-
02.12.2025, 20:16
Уникальный Ford Transit 4x4 от Van Compass: кемпер для настоящих приключений
В 2019 году Van Compass превратил обычный Ford Transit в нечто особенное. Внедорожные доработки, усиленная трансмиссия и легкий интерьер делают этот кемпер заметным на дороге. Узнайте, чем он отличается от других и почему его выбирают для путешествий.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее