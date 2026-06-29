Россия закупает бензин в Беларуси: хватит ли топлива у соседей и что происходит на местных АЗС

В Беларуси фиксируется рост потребления топлива, но эксперты объясняют его сезонным фактором. Перебоев с поставками не наблюдается. Специалисты отмечают, что на автозаправках нет ажиотажа, а запасы на нефтебазах достаточны. Мало кто знает, что спрос на определенные виды топлива меняется быстрее, чем кажется.

В Беларуси фиксируется рост потребления топлива, но эксперты объясняют его сезонным фактором. Перебоев с поставками не наблюдается. Специалисты отмечают, что на автозаправках нет ажиотажа, а запасы на нефтебазах достаточны. Мало кто знает, что спрос на определенные виды топлива меняется быстрее, чем кажется.

В последние недели в Беларуси отмечается традиционный для этого времени года рост потребления топлива. Однако, по данным «Белоруснефти», ситуация на рынке остается стабильной: все заявки от нефтеперерабатывающих предприятий выполняются в срок, а перебоев с поставками не зафиксировано. Представители компании подчеркивают, что на автозаправочных станциях сохраняется достаточный запас топлива, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Как сообщил начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко в эфире СТВ, наибольший объем продаж приходится на дизельное топливо - около 55% от общего объема реализации. Автомобильные бензины занимают примерно 40%, а пропан-бутан - около 5%. При этом структура спроса постепенно меняется: бензин АИ-92 теряет популярность, его продажи снизились примерно на 6%, тогда как спрос на АИ-95 вырос на 10%.

Эксперты связывают такие изменения с переходом автовладельцев на более высокооктановые виды топлива, что может быть обусловлено как техническими особенностями современных автомобилей, так и стремлением к большей экономичности и эффективности. Несмотря на увеличение числа заправляющихся граждан из соседних стран, на приграничных АЗС не вводились ограничения, а топливо доступно в полном объеме.

В компании отмечают, что даже на станциях с повышенным спросом поставки организованы своевременно. Это позволяет избежать дефицита и поддерживать стабильную работу всей сети. По мнению специалистов, ажиотажного спроса на топливо сейчас нет, а сезонные колебания объясняются обычными факторами - например, увеличением числа поездок в летний период.

Если Вы не знали, «Белоруснефть» - одна из крупнейших нефтяных компаний Беларуси, занимающаяся добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов. Компания управляет широкой сетью автозаправочных станций по всей стране и обеспечивает значительную часть внутреннего рынка топливом. Валерий Атрощенко, как представитель центрального аппарата, регулярно комментирует ситуацию на рынке и отвечает за стратегические вопросы поставок. Благодаря устойчивой логистике и контролю запасов, «Белоруснефть» способна оперативно реагировать на изменения спроса и поддерживать стабильность даже в периоды сезонных пиков.