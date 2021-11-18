В Беларуси начали выпускать специальный автобус для Африки: он очень дешевый
Фото: Грузовик Пресс
Фото: Грузовик Пресс
Фото: Грузовик Пресс
Фото: Грузовик Пресс
Фото: Грузовик Пресс
Автобус отличается нарочито простым утилитарным выкрашенным в белый цвет кузовом с дополнительным багажником на крыше, простыми круглыми фарами и плоскими стеклами в окнах. Салон рассчитан на 43 посадочных места, но с учетом специфики африканских стран, дополнительные пассажиры и груз вполне могут разместиться на крыше.
SUB-131 имеет переднемоторную компоновку и оснащается дизельным турбомотором ЯМЗ-236 мощностью 250 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear. На корме установлено буксировочное устройство, «на всякий случай». Экспортом автобусов SUB-131 на африканский континент занимается компания AfTrade, специализирующаяся на поставках туда белорусской и российской техники.
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