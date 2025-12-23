Как обычный «Жук» стал самым быстрым дизельным Beetle страны – удивительная история

23 декабря 2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.
Volkswagen New Beetle, несмотря на свой возраст, до сих пор способен удивлять окружающих. В Беларуси один из таких автомобилей стал настоящей сенсацией: владелец превратил его в самый быстрый дизельный «Жук» страны. История этого проекта началась с обычного интереса к необычным машинам, который передался Никите от отца. Именно он предложил сыну попробовать себя в роли владельца редкого автомобиля.
Первоначально в распоряжении Никиты оказался американский Beetle с двухлитровым бензиновым мотором и автоматической коробкой, выяснили журналисты abw.by. Машина уже выделялась камуфляжной пленкой, но расход топлива оказался слишком велик — до 15 литров на сотню. Это подтолкнуло владельца к поиску альтернативы, и выбор пал на дизельный двигатель 1.9 TDI, который славится своей надежностью и экономичностью.
Процесс установки нового мотора оказался непростым. Никите пришлось разбирать двигатель, подбирать детали и решать проблемы с системой охлаждения. В этом помог друг, владеющий VW Golf, который поделился нужными запчастями. Механическую коробку передач удалось найти быстро и недорого, что стало приятным бонусом.
С подключением электрики возникли сложности: первый мастер не справился, и машину пришлось везти к другому специалисту. Там за два дня все было приведено в порядок. Оказалось, что турбина требовала замены, а для нее сварили новый коллектор. В результате появился фронтальный интеркулер и прямоточный выхлоп, который теперь сопровождается характерными отстрелами. После чип-тюнинга мощность дизельного мотора выросла до впечатляющих 240 л.с.
Увеличение мощности потребовало усиленного сцепления — стандартное не выдерживало нагрузки. Параллельно Никита занялся внешним видом автомобиля: заменил крылья и бамперы на рестайлинговые, заказал новые фары из Санкт-Петербурга, а пороги изготовил по собственному проекту. В салоне изменений было немного: перешиты дверные карты, установлен руль от Jetta V, а также добавлен современный аудиокомплекс с сабвуфером и процессорной магнитолой.
Несмотря на серьезные доработки, автомобиль сохранил часть оригинальных деталей, включая фирменную вазочку для цветов на приборной панели. Найти такие аксессуары сейчас непросто, но владельцы Beetle знают, где их искать. С технической стороны проблем с запчастями почти не возникает, ведь многие узлы идентичны Golf IV. Однако с элементами интерьера ситуация сложнее — за редкие детали идет настоящая борьба между энтузиастами.
Сегодня этот необычный Beetle не только радует владельца и его семью, но и привлекает внимание на улицах. Громкий выхлоп, яркий внешний вид и динамика делают машину заметной в потоке. Дети, увидев автомобиль, часто просят водителя «дать газу», а взрослые с интересом рассматривают необычный проект. При спокойной езде расход топлива составляет всего 5–6 литров, а при активной — не превышает 9 литров.
Сейчас автомобиль выставлен на продажу, но семья не спешит с расставанием. Никита уже задумывается о новых проектах, но пока продолжает получать удовольствие от уникального «Жука», который стал для него не просто средством передвижения, а настоящим воплощением мечты и технической смелости.
