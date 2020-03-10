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10 марта 2020, 16:44

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

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Фото: tut.by
Китайская компания Geely провела в Минске презентацию электрокара Geometry A. Автомобили протестируют в местных условиях эксплуатации и заодно изучат интерес к ним со стороны белорусских автолюбителей.
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: belarus24.by

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A

Фото: Geely

В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
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Весной 2019 года компания Geely учредила для электромобилей специальный суббренд Geometry. Первой моделью новой линейки стал седан Geometry A. Он должен составить конкуренцию американскому электрокару Tesla Model 3. К 2025 году компания планирует расширить линейку Geometry до 10 моделей. В их числе будут не только седаны и кроссоверы, но и минивены.

В Беларусь привезли четыре экземпляра Geometry A. В ходе дорожных испытаний специалисты оценят, как ведут себя аккумуляторные батареи седанов. Также электрокары планируют выставлять в шоурумах, чтобы потенциальные клиенты смогли познакомиться с новинкой поближе. Решение о начале продаж примут по результатам изучения спроса.

Габаритная длина Geometry A составляет 4 736 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. Седан оснащен электромотором мощностью 163 л.с. (250 Нм) и блоком аккумуляторных батарей емкостью 51,9 или 61,9 кВт-ч. Запас хода в зависимости от батареи достигает 410 или 500 километров по оптимистичному циклу NEDC. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 8,8 секунды. В Китае Geometry A стоит от 31,2 тыс. долларов (или около 2,2 млн рублей в пересчете по недавно подросшему курсу).


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В Беларуси представили электрокар Geely Geometry A
{{material_126264}}Весной 2019 года компания Geely учредила для электромобилей специальный суббренд Geometry. Первой моделью новой линейки стал седан Geometry A. Он должен составить конкуренцию американскому электрокару Tesla Model 3. К 2025 году компания планирует расширить линейку Geometry до 10 моделей. В их числе будут не только седаны и кроссоверы, но и минивены.В Беларусь привезли четыре экземпляра Geometry A. В ходе дорожных испытаний специалисты оценят, как ведут себя аккумуляторные батареи седанов. Также электрокары планируют выставлять в шоурумах, чтобы потенциальные клиенты смогли познакомиться с новинкой поближе. Решение о начале продаж примут по результатам изучения спроса.Габаритная длина Geometry A составляет 4 736 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. Седан оснащен электромотором мощностью 163 л.с. (250 Нм) и блоком аккумуляторных батарей емкостью 51,9 или 61,9 кВт-ч. Запас хода в зависимости от батареи достигает 410 или 500 километров по оптимистичному циклу NEDC. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 8,8 секунды. В Китае Geometry A стоит от 31,2 тыс. долларов (или около 2,2 млн рублей в пересчете по недавно подросшему курсу).
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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