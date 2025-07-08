В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей
Снижение интереса к покупке новых автомобилей напрямую связано с изменением условий кредитования и лизинга. С марта 2025 года число банков, предлагающих автокредиты, значительно сократилось, а введенные в Беларуси ограничения на лизинг для физических лиц сделали этот инструмент менее массовым. В результате одобрение заявок стало более сложной задачей даже для клиентов с хорошей кредитной историей, рассказал заместитель Председателя правления БАА Андрей Ткачев.
Тем не менее, несмотря на общее снижение активности, некоторые бренды сумели сохранить высокий уровень реализации. Пятерка лидеров остается неизменной с начала года, обеспечивая около 90% всех продаж новых легковых автомобилей. Эти марки смогли предложить потребителям гибкие условия финансирования – от рассрочки до выгодных программ лизинга, что позволило им удержать интерес со стороны потенциальных покупателей.
В то же время продолжает развиваться сегмент электромобилей. В июне 2025 года было реализовано 664 новых электрокара, что составляет более 17% от всех продаж в легковом сегменте без учета коммерческого транспорта. Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке, включая льготное налогообложение для владельцев электрокаров и развитие зарядной инфраструктуры. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности «зеленого» транспорта, если текущая политика будет сохраняться. Таким образом, авторынок Беларуси демонстрирует противоречивую динамику: продажи традиционных машин с ДВС падают, а электромобили уверенно наращивают долю рынка.
-
08.07.2025, 16:28
Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 16:28
Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий