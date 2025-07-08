В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей

Ранее мы писали 7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. ... Читать далее

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Первую половину 2025 года белорусский авторынок завершил в плюсе – продажи новых автомобилей выросли на 21,3% до 24 634 ед. На первый взгляд, это обнадеживающий результат, свидетельствующий о восстановлении отрасли. Однако эксперты отмечают, что этот прирост складывался в основном за счет высоких показателей первого квартала. Начиная с апреля, ситуация вышла на уровень стагнации, а уже в июне был зафиксирован явный спад – продажи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 3 841 ед.Снижение интереса к покупке новых автомобилей напрямую связано с изменением условий кредитования и лизинга. С марта 2025 года число банков, предлагающих автокредиты, значительно сократилось, а введенные в Беларуси ограничения на лизинг для физических лиц сделали этот инструмент менее массовым. В результате одобрение заявок стало более сложной задачей даже для клиентов с хорошей кредитной историей, рассказал заместитель Председателя правления БАА Андрей Ткачев.Тем не менее, несмотря на общее снижение активности, некоторые бренды сумели сохранить высокий уровень реализации. Пятерка лидеров остается неизменной с начала года, обеспечивая около 90% всех продаж новых легковых автомобилей. Эти марки смогли предложить потребителям гибкие условия финансирования – от рассрочки до выгодных программ лизинга, что позволило им удержать интерес со стороны потенциальных покупателей.В то же время продолжает развиваться сегмент электромобилей. В июне 2025 года было реализовано 664 новых электрокара, что составляет более 17% от всех продаж в легковом сегменте без учета коммерческого транспорта. Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке, включая льготное налогообложение для владельцев электрокаров и развитие зарядной инфраструктуры. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности «зеленого» транспорта, если текущая политика будет сохраняться. Таким образом, авторынок Беларуси демонстрирует противоречивую динамику: продажи традиционных машин с ДВС падают, а электромобили уверенно наращивают долю рынка.