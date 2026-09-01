Со 2 сентября бензин в соседней Беларуси подорожает на 1 копейку

1 сентября 2026, 11:23
В Беларуси со 2 сентября изменятся цены на топливо: что ждет автомобилистов
В Беларуси со 2 сентября изменятся цены на топливо: что ждет автомобилистов
Со 2 сентября 2026 года в Беларуси на автозаправках изменятся максимальные розничные цены на топливо. Новые тарифы затронут все основные виды бензина и дизельное топливо. Прибавка составит 1 копейку.
Со 2 сентября 2026 года в Беларуси произойдет очередное изменение стоимости автомобильного топлива. Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках страны увеличатся на 1 копейку (что эквивалентно 28 российским копейкам). Это решение затрагивает все основные виды топлива, включая АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо.
Теперь литр бензина АИ-92 будет стоить 2,61 белорусского рубля (73,24 российского), АИ-95 - 2,71 рубля (76,05 российского), АИ-98 - 2,93 рубля (82,22 российского), а дизельное топливо - 2,71 рубля (76,05 российского). Несмотря на то, что повышение кажется незначительным, для многих водителей даже такие корректировки становятся заметными в ежемесячных расходах. Особенно это актуально для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем или работает в сфере перевозок.
По данным «Белнефтехим», подобные изменения цен проводятся с учетом динамики мировых котировок нефти, а также внутренней экономической ситуации. Эксперты отмечают, что регулярные корректировки позволяют поддерживать стабильность на рынке и избегать резких скачков стоимости топлива. Однако, как показывает практика, даже минимальные изменения могут вызвать волну обсуждений среди автомобилистов и представителей бизнеса.
Интересно, что в последние годы Беларусь придерживается политики поэтапного и плавного изменения цен на топливо. Такой подход, по мнению специалистов, помогает снизить социальное напряжение и дает возможность потребителям заранее планировать свои расходы. Тем не менее, многие водители отмечают, что рост цен на топливо неизбежно отражается на стоимости товаров и услуг, поскольку транспортные издержки закладываются в конечную цену продукции.
Если Вы не знали, концерн «Белнефтехим» - это крупнейшее объединение предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, отвечающее за производство, переработку и реализацию нефтепродуктов в стране. Компания контролирует сеть автозаправочных станций, а также занимается экспортом топлива и химической продукции. В структуру концерна входят такие предприятия, как «Нафтан», «Мозырский НПЗ» и другие ключевые игроки рынка. Благодаря централизованному управлению, «Белнефтехим» способен оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на ценообразование.
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