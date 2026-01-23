Квота увеличена до 20 тысяч — кто сможет воспользоваться льготой

23 января 2026, 07:57
В Беларуси стартовал беспошлинный ввоз электромобилей по новым правилам ЕАЭС
В Беларуси стартовал беспошлинный ввоз электромобилей по новым правилам ЕАЭС
В Беларуси изменились условия ввоза электрокаров. Новые квоты удивили многих. Не все смогут воспользоваться льготой. В Армении и Кыргызстане тоже новые правила. Подробности — в нашем материале.
С 22 января 2026 года в Беларуси официально вступили в силу новые условия ввоза электромобилей. Теперь для граждан страны открывается возможность приобрести электрокар без уплаты таможенной пошлины, но только при соблюдении ряда ограничений. Решение принято Евразийской экономической комиссией и распространяется также на Армению и Кыргызстан.
В 2026 году для Беларуси установлена квота — 20 000 чистых электромобилей. Это на треть больше, чем в прошлом году, когда лимит составлял 15 000 машин, включая последовательные гибриды. В 2025 году квота была выбрана досрочно, что вызвало ажиотаж на рынке. Теперь же льгота касается исключительно электромобилей, оснащенных только электрическим двигателем. Гибриды всех типов под новые правила не попадают.
Под «чистыми» электромобилями подразумеваются транспортные средства категорий М, MG, N и NG, которые приводятся в движение исключительно электротягой. Важно: любые гибридные установки, даже самые современные, не дают права на беспошлинный ввоз. Это решение, безусловно, подстегнет интерес к электрокарам, но одновременно ограничит возможности для тех, кто рассчитывал на гибриды.
Право воспользоваться льготой предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Беларуси, Армении или Кыргызстане. При этом действует жесткий запрет на передачу таких автомобилей гражданам России или Казахстана, даже если речь идет о временном пользовании или аренде. Нарушение этого условия может привести к серьезным последствиям, вплоть до изъятия транспортного средства.
Для Армении и Кыргызстана в 2026 году также действуют квоты — по 15 000 электромобилей и последовательных гибридов для каждой страны. Однако в Беларуси гибриды теперь облагаются пошлиной в размере 15% от таможенной стоимости, а для электрокаров сохраняется нулевая ставка. Это создает заметный разрыв между странами и может повлиять на потоки ввоза.
Еще одна важная деталь: юридические лица в Беларуси до конца 2028 года могут ввозить электромобили, выпущенные не более пяти лет назад, без уплаты НДС. Для гибридов, напротив, действует стандартная ставка НДС 20% плюс 15% таможенной пошлины. Таким образом, государство явно делает ставку на развитие именно электротранспорта, а не гибридных технологий.
Ситуация на рынке уже начинает меняться. Ожидается, что спрос на электромобили в Беларуси вырастет, а дилеры будут активнее предлагать новые модели. Однако не исключено, что часть покупателей столкнется с дефицитом — квота хоть и увеличена, но интерес к электрокарам растет быстрее, чем ожидалось. В прошлом году лимит был исчерпан задолго до конца года, и в 2026-м ситуация может повториться.
В целом, новые правила — это шаг к ускоренной электрификации автопарка. Но ограничения по гражданству и запрет на передачу машин россиянам и казахстанцам могут вызвать недовольство у части автолюбителей. Тем не менее, для белорусов открываются новые возможности: теперь приобрести электрокар стало проще, а экономия на пошлине и налогах может быть весьма ощутимой.
Похожие материалы
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 15:58
Водителей будут лишать автомобилей на месте: оформление задержания упростят и ускорят
В России готовят изменения для инспекторов ГИБДД. Процедура задержания машин станет проще. Бумажной волокиты станет меньше. Водителей ждут новые правила. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 14:29
В России продают единственный Bajaj Qute с расходом 2,7 литра на 100 км
В РФ появился уникальный Bajaj Qute. Его расход топлива удивляет даже скептиков. Квадрицикл продают за 410 тысяч рублей. Документы оформлены необычно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
