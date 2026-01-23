Квота увеличена до 20 тысяч — кто сможет воспользоваться льготой

В Беларуси стартовал беспошлинный ввоз электромобилей по новым правилам ЕАЭС

В Беларуси изменились условия ввоза электрокаров. Новые квоты удивили многих. Не все смогут воспользоваться льготой. В Армении и Кыргызстане тоже новые правила. Подробности — в нашем материале.

С 22 января 2026 года в Беларуси официально вступили в силу новые условия ввоза электромобилей. Теперь для граждан страны открывается возможность приобрести электрокар без уплаты таможенной пошлины, но только при соблюдении ряда ограничений. Решение принято Евразийской экономической комиссией и распространяется также на Армению и Кыргызстан.

В 2026 году для Беларуси установлена квота — 20 000 чистых электромобилей. Это на треть больше, чем в прошлом году, когда лимит составлял 15 000 машин, включая последовательные гибриды. В 2025 году квота была выбрана досрочно, что вызвало ажиотаж на рынке. Теперь же льгота касается исключительно электромобилей, оснащенных только электрическим двигателем. Гибриды всех типов под новые правила не попадают.

Под «чистыми» электромобилями подразумеваются транспортные средства категорий М, MG, N и NG, которые приводятся в движение исключительно электротягой. Важно: любые гибридные установки, даже самые современные, не дают права на беспошлинный ввоз. Это решение, безусловно, подстегнет интерес к электрокарам, но одновременно ограничит возможности для тех, кто рассчитывал на гибриды.

Право воспользоваться льготой предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Беларуси, Армении или Кыргызстане. При этом действует жесткий запрет на передачу таких автомобилей гражданам России или Казахстана, даже если речь идет о временном пользовании или аренде. Нарушение этого условия может привести к серьезным последствиям, вплоть до изъятия транспортного средства.

Для Армении и Кыргызстана в 2026 году также действуют квоты — по 15 000 электромобилей и последовательных гибридов для каждой страны. Однако в Беларуси гибриды теперь облагаются пошлиной в размере 15% от таможенной стоимости, а для электрокаров сохраняется нулевая ставка. Это создает заметный разрыв между странами и может повлиять на потоки ввоза.

Еще одна важная деталь: юридические лица в Беларуси до конца 2028 года могут ввозить электромобили, выпущенные не более пяти лет назад, без уплаты НДС. Для гибридов, напротив, действует стандартная ставка НДС 20% плюс 15% таможенной пошлины. Таким образом, государство явно делает ставку на развитие именно электротранспорта, а не гибридных технологий.

Ситуация на рынке уже начинает меняться. Ожидается, что спрос на электромобили в Беларуси вырастет, а дилеры будут активнее предлагать новые модели. Однако не исключено, что часть покупателей столкнется с дефицитом — квота хоть и увеличена, но интерес к электрокарам растет быстрее, чем ожидалось. В прошлом году лимит был исчерпан задолго до конца года, и в 2026-м ситуация может повториться.

В целом, новые правила — это шаг к ускоренной электрификации автопарка. Но ограничения по гражданству и запрет на передачу машин россиянам и казахстанцам могут вызвать недовольство у части автолюбителей. Тем не менее, для белорусов открываются новые возможности: теперь приобрести электрокар стало проще, а экономия на пошлине и налогах может быть весьма ощутимой.