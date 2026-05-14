Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 10:59

Кроссовер Forthing T5 EVO: агрессивный стиль и локальная сборка - что удивит покупателей

В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.

В Беларуси начались продажи обновленного кроссовера Forthing T5 EVO, собранного на заводе Юнисон под Минском. Автомобиль сразу привлек внимание благодаря выразительному экстерьеру, разработанному дизайнером с опытом работы в GM и Ford - Кристофером Зарленгой. Внешний вид модели стал более агрессивным, что выделяет ее среди конкурентов на рынке.

Производитель сохранил проверенную техническую базу: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag. Такая связка давно зарекомендовала себя как надежная и долговечная, если соблюдать регламент обслуживания. Кроссовер оснащен передним приводом, что ограничивает его внедорожные возможности, но делает его отличным вариантом для городской эксплуатации.

В Беларуси Forthing T5 EVO доступен в двух комплектациях: Exclusive и Elit. Базовая версия стоит 79 900 белорусских рублей и включает кондиционер, стандартные системы безопасности и базовый набор опций. Топовая комплектация Elit оценивается в 86 900 рублей и отличается расширенным оснащением: климат-контроль, электропривод багажника, массажные кресла и дополнительные электронные ассистенты. Различие между версиями заключается не в мощности, а в уровне комфорта и технологичности салона.

Локализация производства позволила дилерам предложить выгодные кредитные программы с минимальной ставкой от 1,9% в льготный период. Это делает модель особенно привлекательной на фоне конкурентов, которые поставляются по прямому импорту.

Безопасность автомобиля подтверждена пятью звездами C-NCAP, а в максимальной комплектации доступно до 12 электронных помощников. Интерьер выполнен в стиле цифрового минимализма: перед водителем установлен сдвоенный блок экранов с высоким разрешением, а физические кнопки сохранены в ключевых зонах для удобства управления. Такой подход понравится тем, кто ценит классическую эргономику и не готов полностью переходить на сенсорное управление.

Для белорусского рынка производитель усилил антикоррозийную защиту: капот, двери, крылья и стойки крыши получили частичную оцинковку. Это редкое решение для сегмента, где обычно экономят на подобных мерах. Мультимедийная система FutureLink полностью русифицирована, а спортивный облик подчеркивают 19-дюймовые диски и четыре патрубка выхлопной системы. Несмотря на динамичный дизайн, автомобиль остается семейным и практичным, с дорожным просветом 195 мм и вместительным салоном.

Покупатели часто интересуются, где собирается автомобиль - сборка организована на Юнисоне, что позволяет использовать льготные финансовые инструменты. Все версии оснащаются только передним приводом. Для двигателя рекомендуется бензин АИ-95, хотя допускается и АИ-92.

Forthing T5 EVO уверенно выходит на рынок Беларуси, предлагая сочетание современного дизайна, надежной техники и адаптации под местные условия. Такой подход может серьезно изменить расстановку сил среди кроссоверов среднего класса.

