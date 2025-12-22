Geely EX2 выходит на рынок Беларуси — доступный электромобиль с запасом хода почти 400 км

22 декабря 2025, 16:11
В Беларуси стартовали заказы на новый электромобиль Geely EX2 по цене от 1,2 млн рублей
В Беларуси появился новый электромобиль Geely EX2. Цена базовой версии удивит многих. Модель обещает достойную дальность хода и современное оснащение. Подробности о характеристиках и комплектациях - в нашем материале.
В Беларуси начался прием предварительных заказов на свежий электромобиль Geely EX2. Эта новинка уже привлекла внимание автолюбителей благодаря своей стоимости - базовая комплектация оценивается примерно в 1,2 миллиона рублей по текущему курсу. Как сообщает Российская Газета, дилеры уже готовы предложить клиентам компактный электрохэтчбек, который может стать интересной альтернативой привычным бензиновым моделям.
Geely EX2 оснащен электродвигателем мощностью 116 лошадиных сил. Такой мотор обеспечивает автомобилю уверенную динамику, а литий-железо-фосфатная батарея емкостью 39,4 кВт⋅ч позволяет проехать до 395 километров без подзарядки. Это один из лучших показателей среди бюджетных электромобилей, представленных на рынке Беларуси. Максимальная скорость модели достигает 130 километров в час, что вполне достаточно для городских и пригородных поездок.
Габариты Geely EX2 делают его удобным для эксплуатации в условиях плотного городского трафика: длина кузова составляет 4135 мм, ширина - 1805 мм, а высота - 1580 мм. Несмотря на компактные размеры, производитель предусмотрел достаточно просторный салон и вместительный багажник, что особенно важно для семейных поездок и ежедневных дел.
В стандартное оснащение Geely EX2 входят современные системы помощи водителю, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, климат-контроль и подогрев сидений. Такой набор опций обычно встречается в более дорогих моделях, но здесь он доступен уже в базовой версии. Это делает новинку привлекательной для тех, кто ищет комфорт и технологичность по разумной цене.
Появление Geely EX2 на белорусском рынке может стать заметным событием для сегмента доступных электромобилей. Модель сочетает в себе экономичность, современный дизайн и достойный запас хода. Ожидается, что интерес к новинке будет высоким, особенно среди тех, кто задумывается о переходе на электромобили, но не готов переплачивать за премиальные бренды.
