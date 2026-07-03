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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 14:23

В Беларуси стартовало массовое производство новых AGM-аккумуляторов

В Беларуси стартовало массовое производство новых AGM-аккумуляторов

Почему запуск современных аккумуляторов в Пинске важен для рынка и что думают эксперты

В Беларуси стартовало массовое производство новых AGM-аккумуляторов

В Пинске открыли серийное производство AGM-аккумуляторов - событие, которое может изменить рынок автокомпонентов в регионе. Модернизация завода позволила увеличить выпуск почти втрое, а внедрение роботизации обещает новые стандарты качества. Какие перспективы открываются и что это значит для российских автомобилистов - разбираемся подробно.

В Пинске открыли серийное производство AGM-аккумуляторов - событие, которое может изменить рынок автокомпонентов в регионе. Модернизация завода позволила увеличить выпуск почти втрое, а внедрение роботизации обещает новые стандарты качества. Какие перспективы открываются и что это значит для российских автомобилистов - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о запуске серийного производства AGM-аккумуляторов в Беларуси может стать настоящим сигналом: рынок автокомпонентов в регионе меняется стремительно. В условиях, когда поставки комплектующих из Европы и Азии становятся все менее предсказуемыми, появление современного производства в соседней стране открывает новые возможности для сервисов и владельцев машин.

2 июля в Пинске на предприятии ООО «Зубр Энерджи» официально стартовал выпуск аккумуляторов по технологии AGM, сообщает belta.by. Этот проект реализован в рамках инициативы «Один район - один проект» и стал результатом масштабной модернизации завода. Были полностью обновлены производственные цеха, установлено современное оборудование, а также внедрены новые технологические линии. Сначала освоили выпуск электродных пластин по технологии ExMet, затем добавили линию штампованных положительных пластин Punch, подходящих для легковых и грузовых автомобилей.

Ключевым этапом стала установка полностью автоматизированной линии сборки стартерных аккумуляторов, рассчитанной на выпуск батарей по технологии AGM. Как отмечают представители предприятия, благодаря этим изменениям производственные мощности выросли почти втрое: если раньше завод выпускал около 80 тысяч аккумуляторов в месяц, то теперь способен производить более 200 тысяч батарей ежемесячно. Это серьезный шаг вперед для всего рынка автозапчастей в регионе.

Модернизация затронула не только основные производственные процессы, но и участок формирования аккумуляторов, линию финишных операций, а также производство 2V-ячеек для тяговых батарей PzS. Особое внимание уделили внедрению роботизации: уже сейчас на предприятии работают около 15 роботизированных комплексов, а в ближайшие годы планируется увеличить их число до 30 и полностью автоматизировать ряд операций, связанных с перемещением и формированием аккумуляторов. Проект включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2026-2030 годы.

Интересно, что параллельно с запуском AGM-аккумуляторов в Пинске стартовало производство пластиковых комплектующих для батарей. Это позволит снизить зависимость от импортных деталей и повысить локализацию продукции. На церемонии открытия председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик оставил памятную подпись на первом серийном AGM-аккумуляторе, подчеркнув значимость события для региона.

Для сравнения, в последние годы в странах СНГ наблюдается рост интереса к электромобилям и новым технологиям хранения энергии. Например, недавно белорусский рынок стал площадкой для премьеры сразу трех новых электромоделей CHANGAN, что подтверждает растущий спрос на современные решения в сфере автотранспорта. Подробнее о том, как новые электрокары выходят на экспорт, можно узнать в материале о дебюте электромобилей CHANGAN в Минске.

В целом, запуск серийного производства AGM-аккумуляторов в Пинске может стать важным фактором для российских сервисов и владельцев автомобилей, особенно на фоне ограниченного доступа к зарубежным комплектующим. AGM-технология отличается повышенной надежностью, устойчивостью к глубоким разрядам и длительным сроком службы, что особенно актуально для современных автомобилей с большим количеством электроники. По имеющимся данным, дальнейшее развитие автоматизации и локализации производства позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее доступность для конечного потребителя. Важно отметить, что такие проекты способствуют укреплению технологической независимости региона и формируют новые стандарты качества на рынке автокомпонентов.

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