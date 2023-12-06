В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей

Белорусский авторынок продолжает восстанавливаться после кризиса 2022 года. В ноябре было продано 3 057 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, из них – 2 689 легковушек. Это стало рекордным показателем в текущем году. По сравнению с ноябрем 2022-го продажи выросли на 340%. В целом за 11 месяцев белорусские дилеры реализовали в 2,5 раза (+140%) больше автомобилей, чем годом ранее, сообщили в Автомобильной ассоциации «БАА».

Рост в ассоциации объяснили, с одной стороны, увеличением производства и расширением модельного ряда. В начале года в салонах дилеров было представлено 35 моделей различных марок, сейчас их число увеличилось до 75 моделей. Кроме того, рекордные продажи обусловлены ростом спроса, связанного с увеличением доходов населения и приемлемыми условиями автокредитования.

Доля легковых автомобилей китайских марок в ноябре превысила 84%, а 70% проданных легковых автомобилей сошли с конвейера совместного предприятия с Geely – БелДжи. Также в БАА сообщили о четырехкратном увеличении продаж электрокаров, но в абсолютных значениях объемы по-прежнему невелики. В ноябре было продано 53 «электрички».

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