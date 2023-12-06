В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей
Рост в ассоциации объяснили, с одной стороны, увеличением производства и расширением модельного ряда. В начале года в салонах дилеров было представлено 35 моделей различных марок, сейчас их число увеличилось до 75 моделей. Кроме того, рекордные продажи обусловлены ростом спроса, связанного с увеличением доходов населения и приемлемыми условиями автокредитования.
Доля легковых автомобилей китайских марок в ноябре превысила 84%, а 70% проданных легковых автомобилей сошли с конвейера совместного предприятия с Geely – БелДжи. Также в БАА сообщили о четырехкратном увеличении продаж электрокаров, но в абсолютных значениях объемы по-прежнему невелики. В ноябре было продано 53 «электрички».
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06.12.2023, 08:52
Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности
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06.12.2023, 07:49
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В следующем году АО «ГЛОНАСС» планирует запустить новый сервис, который будет отслеживать автомобиль и поможет найти его в случае угона. Система также сообщит владельцу о попытках заглушить сигнал устройства.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
05.12.2023, 17:43
Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя
Сборку автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге приостановили в 2022 году. В отличие от других иностранных производителей корейцы категорически не хотели продавать предприятие и рассчитывали возобновить выпуск.Читать далее
-
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