Лоси мешают водителям и создают аварии - новый оригинальный метод должен решить проблему

22 мая 2026, 10:45
В Беларуси внедряют канадский способ защиты трасс от лосей: старт испытаний
В Беларуси готовят испытания необычного способа борьбы с лосями на дорогах. Специалисты внедряют канадскую технологию, чтобы снизить число аварий с крупными животными. Почему это важно именно сейчас, какие решения уже тестируют и что может измениться для водителей - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов новость из Беларуси может стать настоящим поводом задуматься о безопасности на трассах. В соседней стране решили внедрить канадский метод защиты от лосей, чтобы сократить число тяжелых аварий с этими животными. Лоси давно считаются одной из главных угроз на дорогах: их внезапное появление на проезжей части часто приводит к трагедиям, а стандартные ограждения не всегда спасают ситуацию.
По словам заместителя директора «БелдорНИИ» Евгения Рокало, в Беларуси около 16 тысяч километров магистралей, и половина из них проходит через густые леса. Лоси регулярно мигрируют, пересекают трассы, и ДТП с их участием - не редкость. Ранее дорожники устанавливали сетки, но звери все равно находили лазейки на стыках участков. Это создавало иллюзию безопасности, но не решало проблему полностью.
В последние годы на трассе М-10 в Гомельской области начали тестировать интеллектуальные переходы: специальные датчики фиксируют приближение животного и автоматически включают сигнальные знаки для водителей. Такой подход уже показал себя эффективнее простых заграждений. За экспериментом следят не только белорусские специалисты, но и зарубежные эксперты, что подчеркивает актуальность проблемы для многих стран с похожим климатом и фауной.
Однако на этом эксперименты не заканчиваются. Уже к осени 2026 года на трассе М-6 в Гродненской области стартуют испытания так называемого канадского скотопрогона. Суть метода проста: в дорожное полотно встраивают железную решетку, через которую спокойно проезжают автомобили и велосипеды, а вот копыта лося проваливаются в щели. Это вызывает у животного дискомфорт, и оно отказывается идти дальше. Планируется установить такие конструкции сразу в трех точках на М-6 и внимательно отслеживать результат.
Интересно, что похожие инновационные решения уже обсуждаются и в других странах. Например, в России недавно проводили тесты новых шумопоглощающих шин, которые, по мнению экспертов, не всегда оправдывают ожидания - подробнее об этом можно узнать в материале о тестах китайских шин. Это показывает, что поиск эффективных способов повышения безопасности на дорогах продолжается по разным направлениям.
Для справки: лоси - одни из самых крупных животных, встречающихся на трассах Беларуси и России. Их вес может превышать 500 кг, а рост в холке - более двух метров. Столкновение с таким зверем почти всегда заканчивается серьезными последствиями для автомобиля и водителя. Внедрение новых технологий, таких как интеллектуальные переходы и скотопрогоны, может существенно снизить риск аварий и спасти жизни. Если канадский метод докажет свою эффективность, его могут взять на вооружение и в других странах с похожими проблемами.
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.
22.05.2026, 19:06
Лишение водительских прав: почему нельзя пересесть на мощный электровелосипед
В России после лишения водительских прав нельзя управлять не только автомобилями, но и некоторыми видами электротранспорта. Разбираемся, какие велосипеды разрешены, а за какие грозит серьезное наказание. Это важно знать, чтобы не попасть под штраф или арест.
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.
22.05.2026, 17:51
Тест-драйв Haval F7x: честный разбор плюсов и минусов нового купе-кроссовера
Haval F7x вернулся на рынок Беларуси и сразу привлек внимание необычным сочетанием эффектного дизайна и мощного турбомотора. Но за внешней агрессией скрывается привычный комфорт семейного кроссовера. Чем отличается новинка от конкурентов и стоит ли она своих денег - разбираемся подробно.
22.05.2026, 17:28
Три беспилотника сбиты ПВО над Ленинградской областью ночью 22 мая
В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом.
22.05.2026, 16:46
ДТП с электросамокатами: рост аварийности и новые ограничения в регионах России
В России зафиксирован заметный рост аварий с электросамокатами: число происшествий и пострадавших увеличилось, а регионы вводят новые ограничения. Какие города оказались в лидерах антирейтинга, что стало причиной всплеска и как власти реагируют на ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только мегаполисов, но и небольших городов.
22.05.2026, 16:31
В России начнут масштабную проверку рисков для водителей праворульных авто
Власти запускают исследование: как праворульные автомобили влияют на безопасность на дорогах России. Вопрос касается миллионов водителей, особенно на Дальнем Востоке. Какие перемены ждут владельцев и стоит ли ждать новых правил - разбираемся, почему это важно именно сейчас.
22.05.2026, 14:54
Почему страх за рулем мешает ездить: советы, как вернуть уверенность
Многие водители сталкиваются с неожиданной тревогой за рулем, особенно в сложных дорожных условиях. Что уж говорить о тех, кто недавно получил права. Какие методы реально помогают справиться с паникой, почему важно не игнорировать симптомы и что советуют специалисты - разбираемся, как вернуть спокойствие на дороге.
22.05.2026, 14:45
Разворот на перекрестке: новые правила, штрафы и нюансы для водителей в 2026 году
В 2026 году правила разворота на перекрестках стали еще актуальнее: изменились штрафы, появились новые требования к маневру и знакам. Водителям важно знать, где разрешен разворот, как избежать ошибок и что грозит за нарушение.
