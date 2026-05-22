Лоси мешают водителям и создают аварии - новый оригинальный метод должен решить проблему

В Беларуси внедряют канадский способ защиты трасс от лосей: старт испытаний

В Беларуси готовят испытания необычного способа борьбы с лосями на дорогах. Специалисты внедряют канадскую технологию, чтобы снизить число аварий с крупными животными. Почему это важно именно сейчас, какие решения уже тестируют и что может измениться для водителей - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость из Беларуси может стать настоящим поводом задуматься о безопасности на трассах. В соседней стране решили внедрить канадский метод защиты от лосей, чтобы сократить число тяжелых аварий с этими животными. Лоси давно считаются одной из главных угроз на дорогах: их внезапное появление на проезжей части часто приводит к трагедиям, а стандартные ограждения не всегда спасают ситуацию.

По словам заместителя директора «БелдорНИИ» Евгения Рокало, в Беларуси около 16 тысяч километров магистралей, и половина из них проходит через густые леса. Лоси регулярно мигрируют, пересекают трассы, и ДТП с их участием - не редкость. Ранее дорожники устанавливали сетки, но звери все равно находили лазейки на стыках участков. Это создавало иллюзию безопасности, но не решало проблему полностью.

В последние годы на трассе М-10 в Гомельской области начали тестировать интеллектуальные переходы: специальные датчики фиксируют приближение животного и автоматически включают сигнальные знаки для водителей. Такой подход уже показал себя эффективнее простых заграждений. За экспериментом следят не только белорусские специалисты, но и зарубежные эксперты, что подчеркивает актуальность проблемы для многих стран с похожим климатом и фауной.

Однако на этом эксперименты не заканчиваются. Уже к осени 2026 года на трассе М-6 в Гродненской области стартуют испытания так называемого канадского скотопрогона. Суть метода проста: в дорожное полотно встраивают железную решетку, через которую спокойно проезжают автомобили и велосипеды, а вот копыта лося проваливаются в щели. Это вызывает у животного дискомфорт, и оно отказывается идти дальше. Планируется установить такие конструкции сразу в трех точках на М-6 и внимательно отслеживать результат.

Интересно, что похожие инновационные решения уже обсуждаются и в других странах.

Для справки: лоси - одни из самых крупных животных, встречающихся на трассах Беларуси и России. Их вес может превышать 500 кг, а рост в холке - более двух метров. Столкновение с таким зверем почти всегда заканчивается серьезными последствиями для автомобиля и водителя. Внедрение новых технологий, таких как интеллектуальные переходы и скотопрогоны, может существенно снизить риск аварий и спасти жизни. Если канадский метод докажет свою эффективность, его могут взять на вооружение и в других странах с похожими проблемами.