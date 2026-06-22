Штрафы выросли и правила ужесточили теперь за ошибки платят больше

22 июня 2026, 14:21
В Беларуси ввели новые штрафы и правила для водителей и пешеходов
В Беларуси ввели новые штрафы и правила для водителей и пешеходов
С 19 июня в Беларуси изменились правила для водителей и пешеходов: выросли штрафы, появились новые основания для эвакуации авто и ужесточены требования к состоянию шин. Мало кто знает, что теперь даже за выброшенный мусор из машины придется заплатить больше. Какие еще новшества ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов, планирующих путешествие в соседнюю страну, изменения в административном законодательстве Беларуси могут стать неожиданностью. С 19 июня в республике вступили в силу обновленные КоАП и ПИКоАП, которые напрямую затрагивают всех, кто управляет транспортом или передвигается по дорогам.
Главное новшество - ужесточение ответственности для пешеходов и велосипедистов, находящихся в нетрезвом состоянии. Теперь, если нарушитель попался по части 2 статьи 18.20 КоАП, отделаться предупреждением не получится - штраф неизбежен. Это касается и водителей средств персональной мобильности, и даже тех, кто управляет гужевым транспортом.
Существенно увеличились штрафы за выбрасывание мусора или других предметов из автомобиля. Если раньше за это могли выписать от 45 до 90 белорусских рублей (1,2 - 2,4 тысячи российских)), то теперь сумма выросла до 450 рублей (12 тысяч российских). Такой шаг, по мнению экспертов, должен дисциплинировать водителей и пассажиров, ведь подобные нарушения часто игнорируют.
Еще одно важное изменение - ужесточение требований к состоянию шин и колес. Теперь штраф за изношенные летние шины или отсутствие зимней резины в холодный сезон составляет от 1 до 3 базовых величин. Ранее наказание было мягче, но статистика аварий с участием автомобилей на неподходящей резине вынудила власти пересмотреть подход.
Перевозка детей с нарушением правил теперь официально признана административным правонарушением. Это значит, что за неправильную установку детских кресел или отсутствие ремней безопасности предусмотрены отдельные санкции.
Изменения коснулись и водителей, у которых истек срок действия водительского удостоверения. Теперь за управление автомобилем без действующих прав или за передачу руля такому человеку предусмотрен штраф от 2 до 5 базовых величин. При этом повторное нарушение не влечет ужесточения ответственности, что выглядит как послабление для тех, кто не успел вовремя заменить права.
В процессуальной части (ПИКоАП) закреплено право сотрудников Госавтоинспекции эвакуировать автомобили, занявшие места для инвалидов или электромобилей. Это решение должно облегчить жизнь тем, кто действительно нуждается в специальных парковках. Также установлен порядок приостановления и досрочного прекращения лишения права управления транспортом - теперь местные органы могут ходатайствовать о возвращении прав трактористам и водителям самоходных машин, а в ряде случаев и обычным автомобилистам.
Интересно, что подобные меры по ужесточению контроля за нарушителями уже реализуются и в других регионах. Например, в Санкт-Петербурге инспекторы начали изымать автомобили и мотоциклы с превышенным уровнем шума для экспертизы - подробнее об этом можно узнать в материале о новых рейдах ГАИ в Петербурге.
Стоит отметить, что изменения в белорусских кодексах были утверждены еще в апреле 2026 года, но часть нововведений вступила в силу только сейчас. Это связано с необходимостью адаптации законодательства и информирования граждан. По данным Госавтоинспекции, новые правила должны повысить безопасность на дорогах и снизить число аварий, связанных с техническими неисправностями и нарушениями ПДД.
Для справки: базовая величина в Беларуси на момент вступления изменений составляет 45 рублей (1,2 тысячи российских). Новые штрафы и порядок их применения уже доступны для ознакомления на официальных ресурсах. Важно помнить, что ужесточение ответственности - это не только способ пополнить бюджет, но и реальный инструмент для повышения дисциплины на дорогах. В ближайшее время можно ожидать, что подобные меры будут обсуждаться и в России, особенно с учетом роста числа нарушений и аварий по вине недобросовестных водителей.
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