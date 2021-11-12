12 ноября 2021, 17:15
В Беларуси ввели санкции против россиян: нашим не продают автомобили
Дефицит новых автомобилей в России наблюдается с весны 2021 года. Нехваткой машин пользуются дилеры и «доукоплектовывают» машины, имеющиеся в наличии, допами на сотни тысяч рублей. В Беларуси машин у дилеров много, и допы никто не навязывает.
Дарья Климова Фото: РБК
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Тем не менее, клиенту с российским паспортом машину у дилера в Беларуси не купить. В некоторых белорусских автосалонах предлагают схитрить и оформить новую машину на родственника, у которого есть гражданство или вид на жительство. Он едет из салона в ГАИ и ставит машину на учет, а затем переоформляет ее на российского родственника. Поскольку сейчас большинство документов идут в электронном виде, много времени этот процесс не занимает. Машин у белорусских дилеров много и можно подобрать подходящий вариант без допов.
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