С 25 мая в Беларуси начали серьезно штрафовать водителей за езду днем без включенного света

В Беларуси вводят новое требование для водителей: штрафы и сроки

С 25 мая в Беларуси вступает в силу сезонное правило: автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни даже днем. Это связано с окончанием учебного года и началом каникул. Нарушение грозит крупным штрафом. Какие детали часто упускают и что еще советуют инспекторы - разбираемся подробно.

С 25 мая в Беларуси вступает в силу сезонное правило: автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни даже днем. Это связано с окончанием учебного года и началом каникул. Нарушение грозит крупным штрафом. Какие детали часто упускают и что еще советуют инспекторы - разбираемся подробно.

Белорусские водители в конце мая сталкиваются с очередным изменением в правилах дорожного движения, которое напрямую влияет на безопасность на дорогах. С 25 мая по 5 июня все автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни даже в светлое время суток. Это требование касается всех, кто передвигается по дорогам страны, и связано с началом летних каникул у школьников - в этот период на улицах становится больше детей, а значит, риск аварий возрастает.

Согласно пункту 166.9 ПДД, включенный свет фар или ДХО в дневное время - не просто рекомендация, а обязательное условие. За его нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 3 базовых величин, что на 2026 год составляет до 135 белорусских рублей (3 500 российских). Инспекторы ГАИ подчеркивают: цель этой меры - сделать автомобили заметнее для пешеходов, особенно для детей, которые в начале лета часто оказываются на дорогах без присмотра взрослых.

Традиционно это правило действует дважды в год: весной - с 25 мая по 5 июня, и осенью - с 25 августа по 5 сентября, когда дети возвращаются в школы. В эти периоды проходит республиканская акция «Внимание - дети!», направленная на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. По данным Госавтоинспекции, около 60% аварий с детьми происходят именно с мая по сентябрь, когда школьники проводят больше времени на улице.

В ГАИ напоминают, что особое внимание стоит уделять участкам возле школ, детских садов, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий. Водителям советуют не только соблюдать скоростной режим, но и строго придерживаться правил перевозки детей. За четыре месяца текущего года на дорогах Беларуси погибли четверо детей, еще 81 ребенок получил травмы. Среди пострадавших - 35 пешеходов, 28 пассажиров, 6 велосипедистов и 16 несовершеннолетних водителей различных транспортных средств.

Интересно, что в Беларуси регулярно внедряют новые меры для повышения безопасности на дорогах. Например, недавно специалисты начали тестировать канадскую технологию защиты трасс от лосей, чтобы снизить число аварий с крупными животными - подробнее об этом можно узнать в материале о новых способах предотвращения ДТП с животными.

Стоит отметить, что подобные сезонные требования действуют и в других странах Европы, где забота о детской безопасности на дорогах - приоритет. В Беларуси же такие меры позволяют не только снизить аварийность, но и напомнить водителям о необходимости быть внимательнее в период, когда на улицах появляется больше детей. Важно помнить: даже небольшое нарушение может привести к серьезным последствиям, а соблюдение простых правил - залог безопасности для всех участников движения.