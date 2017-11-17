В Белоруссии заработал завод Geely
Существенная часть комплектующих будет поставляться на предприятие производителями, сотрудничающими с заводами Volvo. Общая площадь территории завода составляет 1,18 квадратных километров. На его территории разместятся цеха сборки (площадь более 16 000 кв.м), окраски (площадь около 8 000 кв.м) и сварки (площадь более 9 000 кв.м).
Цех сборки делится на три основные линии: линию интерьера, шасси и окончательной сборки. Цех окраски рассчитан на 8 цветов. В цеху сварки организована контрольно-измерительная лаборатория контроля геометрии кузова лазерными датчиками и контактными головками на специальной контрольно-измерительной машине. Уникальность таких сварочных систем заключается в способности регулировать параметры процесса сварки в режиме реального времени и обеспечивать 100-процентный контроль качества сварных точек. Ранее подобные системы сварки в Белоруссии не применялись.
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