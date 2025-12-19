Редкий автодом Toyota с дизелем и солнечной панелью ищет нового владельца – обмен возможен

В Благовещенске продают автодом Toyota ToyoAce 1989 года с обновленным интерьером

В Благовещенске выставлен на продажу автодом Toyota ToyoAce 1989 года. Внутри - обновленная мебель, дизельный двигатель и автомат. Есть солнечная панель, газовая плита, холодильник и водонагреватель. Подробности о комплектации - в материале.

В Благовещенске выставлен на продажу автодом Toyota ToyoAce 1989 года. Внутри - обновленная мебель, дизельный двигатель и автомат. Есть солнечная панель, газовая плита, холодильник и водонагреватель. Подробности о комплектации - в материале.

В Благовещенске появился в продаже необычный автодом на базе Toyota ToyoAce 1989 года выпуска. Этот дом на колесах обусловлен не только возрастом, но и продуманной комплектацией, которая позволяет отправиться в путешествие практически сразу после покупки.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен простым и надежным дизельным мотором, который работает вместе с автоматической коробкой передачи. По словам владельца, ходовая часть полностью перебрана, в интерьере - новая мебель. Для комфортного проживания в любое время года установлен дизельный обогреватель мощностью 5 кВт, а также инвертор на 3 кВт и солнечная панель мощностью 320 Вт. Аккумулятор на 120 Ач обеспечивает автономность, при желании можно добавить еще несколько батарей - место для этого предусмотрено.

Фото: auto.drom.ru

Внутри автодома есть все необходимое для жизни: газовая плита с пятилитровым баллоном, водонагреватель Truma, холодильник на 65 литров, работающий от 12 вольт. Запас воды составляет 120 литров плюс отдельная емкость для питьевой воды на 19 литров. Для сточных вод предусмотрены баки: 40 литров для серой воды и 30 литров для черной воды. В комплекте идут два запасных колеса, крепление для велосипедов, маркиза, видеорегистратор и камера заднего вида, а также сонар для удобства парковки.

Фото: auto.drom.ru

Спальных мест в автодоме - два в алькове и два внизу, причем нижние места можно полностью разложить, чтобы разместить до шести человек. Размеры спальных зон позволяют чувствовать себя комфортно даже в больших компаниях: альков - 180 на 180 см, нижние места - 200 на 90 и 180 на 90 см. Крейсерская скорость составляет 80–90 км/ч, что позволяет путешествовать по трассе.

