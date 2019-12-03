Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 декабря 2019, 18:39

В ближайшее время беспилотники появятся на дорогах еще 9 регионов России

  • 1066
  • 0
Беспилотные автомобили сейчас тестируют только в Москве и Татарстане. Минтранс сообщил, что в ближайшее время к ним присоединятся еще 9 регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Подмосковье, Республика Чувашия и Краснодарский край, а также Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области.
Ранее мы писали
«Яндекс» планирует приступить к перевозке пассажиров на своих беспилотных автомобилях через 4 года. Первые ...
Читать далее
В рамках эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей первые машины с автопилотом выехали на дороги Москвы и Татарстана. Так, «Яндекс» в июне тестировал пять машин, в августе к ним добавили еще 30 беспилотников. К концу 2019 года их число должно превысить 100 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, в ближайшее время планируется расширить географию эксперимента. Беспилотники разрешат тестировать на дорогах общего пользования еще в девяти субъектах РФ. Скоро такие машины можно будет встретить в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, в Республике Чувашия и в Краснодарском крае. Таким образом, общее число регионов, задействованных в эксперименте, возрастет до одиннадцати.

Все транспортные средства оснащены автопилотом четвертого уровня, который предполагает участие водителя в управлении только в особых обстоятельствах. Сейчас Минтранс работает над созданием условий для развития и последующей интеграции беспилотных автомобилей в транспортные потоки и повседневную жизнь. Как уточняет ТАСС, в конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать правила для работы беспилотного транспорта в российских городах. В любом случае, сроки начала использования беспилотников на дорогах общего пользования определят только по итогам нынешнего эксперимента – после марта 2022 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ауди Центр Восток | отзывы
Купил новую Ауди, год езжу, машина в норме. Был недавно на ТО, думал, что на целый день застряну, но на приемке машину сразу приняли, отправили на свободный подъемник. Замена фильтров, масел, проварка узлов и агрегатов показало, что все в норме. А главное, за час всего управились. Супер.
Виталий Меркушев
АвтоКонтинент | отзывы
Заказывал машину, внес предоплату, но прошло два месяца, а ее так и не доставили. Предложили перезаказать, я уже не хотел с ними возиться и отказался. Причина в них, должны вернуть все до копейки. Написал заявление, ждал десять дней, мне не звонили, не ставили в известность. Сам прозвонил, узнал, что ...
Егор
РТР-Авто Mitsubishi | отзывы
Очень вежливое отношение, много акций, ТО и мойку хорошо делают. Опять же, я тут покупал машину, поэтому по привычке езжу сюда. Но ремонт выполняют плохо. У меня была мелкая проблема, стараниями здешних умельцев до сих пор разгребаю последствия. Когда после трех обращений машина с каждым разом вела себя ...
Фадеев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В ближайшее время беспилотники появятся на дорогах еще 9 регионов России
{{material_127577}}В рамках эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей первые машины с автопилотом выехали на дороги Москвы и Татарстана. Так, «Яндекс» в июне тестировал пять машин, в августе к ним добавили еще 30 беспилотников. К концу 2019 года их число должно превысить 100 автомобилей.Как сообщили в пресс-службе Минтранса, в ближайшее время планируется расширить географию эксперимента. Беспилотники разрешат тестировать на дорогах общего пользования еще в девяти субъектах РФ. Скоро такие машины можно будет встретить в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, в Республике Чувашия и в Краснодарском крае. Таким образом, общее число регионов, задействованных в эксперименте, возрастет до одиннадцати.Все транспортные средства оснащены автопилотом четвертого уровня, который предполагает участие водителя в управлении только в особых обстоятельствах. Сейчас Минтранс работает над созданием условий для развития и последующей интеграции беспилотных автомобилей в транспортные потоки и повседневную жизнь. Как уточняет ТАСС, в конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать правила для работы беспилотного транспорта в российских городах. В любом случае, сроки начала использования беспилотников на дорогах общего пользования определят только по итогам нынешнего эксперимента – после марта 2022 года.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Тюмень Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.