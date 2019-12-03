3 декабря 2019, 18:39
В ближайшее время беспилотники появятся на дорогах еще 9 регионов России
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Беспилотные автомобили сейчас тестируют только в Москве и Татарстане. Минтранс сообщил, что в ближайшее время к ним присоединятся еще 9 регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Подмосковье, Республика Чувашия и Краснодарский край, а также Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области.
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Как сообщили в пресс-службе Минтранса, в ближайшее время планируется расширить географию эксперимента. Беспилотники разрешат тестировать на дорогах общего пользования еще в девяти субъектах РФ. Скоро такие машины можно будет встретить в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, в Республике Чувашия и в Краснодарском крае. Таким образом, общее число регионов, задействованных в эксперименте, возрастет до одиннадцати.
Все транспортные средства оснащены автопилотом четвертого уровня, который предполагает участие водителя в управлении только в особых обстоятельствах. Сейчас Минтранс работает над созданием условий для развития и последующей интеграции беспилотных автомобилей в транспортные потоки и повседневную жизнь. Как уточняет ТАСС, в конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать правила для работы беспилотного транспорта в российских городах. В любом случае, сроки начала использования беспилотников на дорогах общего пользования определят только по итогам нынешнего эксперимента – после марта 2022 года.
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