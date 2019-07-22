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22 июля 2019, 14:36

В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show

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С 26 по 28 июля в петербургском «Экспофоруме» состоится международная автомобильная выставка Royal Auto Show 2019. Посетителей ждут мощные суперкары, кастомные мотоциклы, гоночные болиды, эксклюзивные тюнинг проекты из России, Европы и стран ближнего зарубежья, стильная ретроклассика и автомобили класса люкс.
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
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Международная автомобильная выставка Royal Auto Show пройдет в этом году уже в 12-й раз. На площади в 40 000 кв. метров соберутся более 2 000 участников. Нынешнее Royal Auto Show 2019 – это уникальная возможность своими глазами увидеть эксклюзивные автомобили и мотоциклы не только российских, но и зарубежных компаний и команд. 

Первый день выставки ознаменуется масштабным автопробегом по улицам вечернего Петербурга. В заезде примет участие звезда шоу «Импровизация» (ТНТ) Сергей Матвиенко. В субботу 27 июля состоится концерт Смоки Мо, Tony Tonite и Horja. В рамках выставки представят свои автомобильные проекты известные авто-блогеры Academeğ, Эрик Давидович, Илья Стрекаловский и Black & White.

Посетителей ждут дрифт- и мотоэкстрим-шоу: показательные выступления от команды Evil Empire Drift Team, зрелищные соревнования по дрифтингу и питбайку, стантрайдеры, экстремальные мото-трюки и заезды на дрифт-такси. Также на выставке состоится силовой экстрим, а среди самых красивых девушек Петербурга по традиции выберут Miss Royal Auto Show-2019. 

Билеты можно приобрести на сайте Royal Auto Show-2019. Выставка будет работать 26 - 28 июля с 12.00 до 21.00 в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который расположен по адресу: Петербургское шоссе, 64/1

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В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
{{material_125030}}Международная автомобильная выставка Royal Auto Show пройдет в этом году уже в 12-й раз. На площади в 40 000 кв. метров соберутся более 2 000 участников. Нынешнее Royal Auto Show 2019 – это уникальная возможность своими глазами увидеть эксклюзивные автомобили и мотоциклы не только российских, но и зарубежных компаний и команд. Первый день выставки ознаменуется масштабным автопробегом по улицам вечернего Петербурга. В заезде примет участие звезда шоу «Импровизация» (ТНТ) Сергей Матвиенко. В субботу 27 июля состоится концерт Смоки Мо, Tony Tonite и Horja. В рамках выставки представят свои автомобильные проекты известные авто-блогеры Academeğ, Эрик Давидович, Илья Стрекаловский и Black & White.Посетителей ждут дрифт- и мотоэкстрим-шоу: показательные выступления от команды Evil Empire Drift Team, зрелищные соревнования по дрифтингу и питбайку, стантрайдеры, экстремальные мото-трюки и заезды на дрифт-такси. Также на выставке состоится силовой экстрим, а среди самых красивых девушек Петербурга по традиции выберут Miss Royal Auto Show-2019. Билеты можно приобрести на сайте Royal Auto Show-2019. Выставка будет работать 26 - 28 июля с 12.00 до 21.00 в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который расположен по адресу: Петербургское шоссе, 64/1
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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