22 июля 2019, 14:36
В ближайший уикенд в Петербурге пройдет Royal Auto Show
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С 26 по 28 июля в петербургском «Экспофоруме» состоится международная автомобильная выставка Royal Auto Show 2019. Посетителей ждут мощные суперкары, кастомные мотоциклы, гоночные болиды, эксклюзивные тюнинг проекты из России, Европы и стран ближнего зарубежья, стильная ретроклассика и автомобили класса люкс.
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Первый день выставки ознаменуется масштабным автопробегом по улицам вечернего Петербурга. В заезде примет участие звезда шоу «Импровизация» (ТНТ) Сергей Матвиенко. В субботу 27 июля состоится концерт Смоки Мо, Tony Tonite и Horja. В рамках выставки представят свои автомобильные проекты известные авто-блогеры Academeğ, Эрик Давидович, Илья Стрекаловский и Black & White.
Посетителей ждут дрифт- и мотоэкстрим-шоу: показательные выступления от команды Evil Empire Drift Team, зрелищные соревнования по дрифтингу и питбайку, стантрайдеры, экстремальные мото-трюки и заезды на дрифт-такси. Также на выставке состоится силовой экстрим, а среди самых красивых девушек Петербурга по традиции выберут Miss Royal Auto Show-2019.
Билеты можно приобрести на сайте Royal Auto Show-2019. Выставка будет работать 26 - 28 июля с 12.00 до 21.00 в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который расположен по адресу: Петербургское шоссе, 64/1
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, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
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