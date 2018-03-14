В BMW готовы принять обратно дизельные автомобили в случае их запрета
Экологические нормы в Европе становятся все более и более жесткими. Недавно суд Германии разрешил муниципалитетам самостоятельно устанавливать ограничения на въезд в города автомобилей с дизельными двигателями. Компания BMW постаралась успокоить и ободрить своих клиентов. Она объявила о том, что в случае введения запрета в конкретном городе, владельцы смогут сдать дилеру свои дизельные BMW без финансовых потерь.
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Более того, владельцам подержанных автомобилей класса Евро-4 и старше BMW предлагает солидный бонус в размере 2 450 долларов на покупку электрического i3, любого гибридного автомобиля и нового авто класса Евро-6 с уровнем выбросов CO2 менее 130 г/км.
В BMW уверены, что современные дизельные автомобили не наносят сколь бы то ни было ощутимого ущерба окружающей среде. По словам главы отдела продаж и маркетинга BMW в Германии Питера ван Бинсбергена, дизельный двигатель – это одна из наиболее эффективных силовых установок. Благодаря многоступенчатой системе очистки современные дизели удовлетворяют всем имеющимся экологическим нормам.
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