14 марта 2018, 09:16

В BMW готовы принять обратно дизельные автомобили в случае их запрета

Экологические нормы в Европе становятся все более и более жесткими. Недавно суд Германии разрешил муниципалитетам самостоятельно устанавливать ограничения на въезд в города автомобилей с дизельными двигателями. Компания BMW постаралась успокоить и ободрить своих клиентов. Она объявила о том, что в случае введения запрета в конкретном городе, владельцы смогут сдать дилеру свои дизельные BMW без финансовых потерь.
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Вернуть дизельный BMW можно будет при соблюдении двух условий. Автовладелец проживает в радиусе 100 километров от города, в котором власти ввели запрет на въезд дизельным автомобилей. Cам автомобиль был приобретен в лизинг. В настоящее время в США и Европе это наиболее распространенная схема покупки машин. В случае возврата автомобиля клиент освобождается от всех платежей.

Более того, владельцам подержанных автомобилей класса Евро-4 и старше BMW предлагает солидный бонус в размере 2 450 долларов на покупку электрического i3, любого гибридного автомобиля и нового авто класса Евро-6 с уровнем выбросов CO2 менее 130 г/км.

В BMW уверены, что современные дизельные автомобили не наносят сколь бы то ни было ощутимого ущерба окружающей среде. По словам главы отдела продаж и маркетинга BMW в Германии Питера ван Бинсбергена, дизельный двигатель – это одна из наиболее эффективных силовых установок. Благодаря многоступенчатой системе очистки современные дизели удовлетворяют всем имеющимся экологическим нормам.
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В BMW готовы принять обратно дизельные автомобили в случае их запрета
{{material_120374}}Вернуть дизельный BMW можно будет при соблюдении двух условий. Автовладелец проживает в радиусе 100 километров от города, в котором власти ввели запрет на въезд дизельным автомобилей. Cам автомобиль был приобретен в лизинг. В настоящее время в США и Европе это наиболее распространенная схема покупки машин. В случае возврата автомобиля клиент освобождается от всех платежей.Более того, владельцам подержанных автомобилей класса Евро-4 и старше BMW предлагает солидный бонус в размере 2 450 долларов на покупку электрического i3, любого гибридного автомобиля и нового авто класса Евро-6 с уровнем выбросов CO2 менее 130 г/км.В BMW уверены, что современные дизельные автомобили не наносят сколь бы то ни было ощутимого ущерба окружающей среде. По словам главы отдела продаж и маркетинга BMW в Германии Питера ван Бинсбергена, дизельный двигатель – это одна из наиболее эффективных силовых установок. Благодаря многоступенчатой системе очистки современные дизели удовлетворяют всем имеющимся экологическим нормам.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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