В BMW рассказали по какому принципу называют свои автомобили и что обозначает «45» в «745» модели
В связи с бурным ростом модельного ряда у BMW появился специальный отдел под названием «Стратегическое присвоение имен и идентификация транспортных средств». Эти люди придумывают новые имена, по которым можно понять позицию модели в модельном ряду, типа тяги (FWD, RWD, AWD), а также идентичности двигателя и его мощности. Звучит вроде просто, но это не так.
В своем официальном подкасте под названием «Смена полосы движения» BMW объясняет, почему автомобили называют именно так. Старые времена, когда цифры посередине обозначали рабочий объем двигателя, по большей части прошли, и компания представила в качестве примера 745e. Цифра «7» по-прежнему относится к модельному ряду, в данном случае это 7-я серия, с нечетными номерами, используемыми для обычных моделей, в то время как четные обычно относятся к более спортивным предложениям.
Но с 745e дела обстоят иначе. Потому что цифры в середине, в данном случае «45», не обязательно представляют рабочий объем двигателя в литрах, поскольку 745e не оснащен 4,5-литровым агрегатом. Вместо этого модели BMW ранжируются по мощности киловатт, а автомобили мощностью от 300 до 350 киловатт попадают в категорию «45». Последняя буква «е» обозначает подключаемый гибрид, подобно тому как «i» обозначает автомобили с впрыском бензина, а «d» - дизели.
Модели родстер и X также получают суффикс «sDrive» или «xDrive» в зависимости от того, имеют ли они привод на два или четыре колеса соответственно. Еще несколько лет назад термин sDrive означал исключительно задний привод, но теперь некоторые компактные автомобили BMW поставляются с передним приводом, например, хэтчбек 1 серии, Active Tourer 2 серии, 2 серии Gran Coupe, X1, X2. Затем есть автомобили M Performance, у которых стоит буква «M», но есть два исключения, поскольку модели X и Z имеют «самую мощную букву в мире» после названия автомобиля: X5 M50i, Z4 M40i и т. д. Что касается полноразмерных моделей M, то у внедорожников буква «M» находится в конце, а у седанов, купе и кабриолетов она есть в начале, и первый в истории M3 Touring тому пример.
Что касается полностью электрических версий, на первом месте стоит буква «i» (от «инновация»). Раньше были автомобили с логотипом i, у которых был двигатель внутреннего сгорания, но родстер i8 был снят с производства, а i3 больше не доступен с бензиновым двигателем. Если электромобиль имеет привод на два колеса, в конце есть «eDrive», который отражает «sDrive», используемый для моделей с двигателем ICE. Полноприводные модели получают знакомый суффикс xDrive.
Но бывают исключения, например новый SUV, дебютировавший в конце месяца. Вопреки сообщениям, в которых говорится, что он будет называться X8, ожидается, что новый топпер с обозначением X будет носить название XM в стиле Citroën, чтобы обозначить, что это специальный автомобиль M, принимающий форму внедорожника (модель X). По слухам, горячо ожидаемая модель получит гибридный 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью более 700 лошадиных сил. Он дебютирует 29 ноября.
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