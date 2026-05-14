Главный в BMW ушел: что теперь ждет компанию?

14 мая 2026, 14:21
В BMW сменился председатель правления: Милан Неделькович возглавил концерн
В BMW произошла неожиданная смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост председателя правления, уступив место Милану Недельковичу. Это решение может повлиять на стратегию концерна и его позиции на мировом рынке. Почему именно сейчас произошли перемены и что ждет бренд - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но за кулисами происходят серьезные изменения, которые могут затронуть и российских автолюбителей.
Для российских автолюбителей новости из Мюнхена могут показаться далекими, но смена руководства в BMW способна отразиться на глобальных трендах, ценах и даже доступности моделей на нашем рынке. Когда в одном из крупнейших автоконцернов Европы меняется главный человек, это всегда сигнал о переменах, которые могут затронуть не только Германию, но и весь автомобильный мир.
62-летний Оливер Ципсе решил завершить свою долгую карьеру в BMW, уступив кресло председателя правления Милану Недельковичу. Для многих это стало неожиданностью: Ципсе был символом стабильности и стратегических реформ, начав путь в компании еще в 1987 году с позиции стажера. За десятилетия он прошел все ступени - от руководителя завода MINI до главы совета директоров. Именно при нем BMW пережила сложные времена, включая пандемию и запуск масштабного проекта Neue Klasse, который стал новым этапом для бренда.
В пресс-службе BMW подчеркивают, что Ципсе не просто управлял компанией, а фактически перестроил ее стратегию, заложив фундамент для будущего развития. Его уход сопровождается словами благодарности и признания заслуг: по словам самого Ципсе, BMW стала для него не просто работой, а настоящим домом, где он смог реализовать себя и повлиять на будущее концерна.
На смену ему приходит Милан Неделькович - человек, который тоже начинал с низов, но в 1993 году. За годы работы он прошел путь до совета директоров, отвечал за производство и теперь становится новым лицом BMW. Его контракт рассчитан до 2031 года, что говорит о долгосрочных планах и доверии со стороны акционеров. В компании уверены, что Неделькович сможет продолжить курс на инновации и адаптацию к новым вызовам рынка.
Однако за красивыми формулировками скрываются и тревожные сигналы. Финансовые отчеты BMW за последний год оказались не столь радужными: доналоговая прибыль концерна снизилась на 24,6% и составила 2,3 миллиарда евро. Эксперты связывают кадровые перестановки именно с необходимостью реагировать на экономические трудности и усиливающуюся конкуренцию, в том числе со стороны китайских производителей. В этом контексте особенно интересно, что продажи BMW в России, несмотря на все ограничения, выросли на 69% - факт, который мало кто ожидал на фоне общего спада в Европе.
Смена руководства в BMW - не единственный тревожный сигнал для немецкого автопрома. Как показал недавний анализ, отрасль сталкивается с масштабными сокращениями и перестройкой бизнес-моделей. Например, эксперты уже предупреждали о рисках потери рабочих мест и изменениях на рынке, о чем подробно рассказывалось в материале о том, как электромобили и кризис продаж могут привести к исчезновению тысяч рабочих мест в Германии - подробнее о прогнозах для немецкой автоиндустрии.
Для российских покупателей и дилеров перемены в руководстве BMW могут означать новые подходы к поставкам, изменению ценовой политики и даже появлению новых моделей. В условиях, когда мировой автопром переживает не лучшие времена, любые новости из штаб-квартиры BMW становятся поводом задуматься о будущем всей отрасли.
