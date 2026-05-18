Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 11:07

BMW оказался под завалами дома после столкновения с Volkswagen: кто виноват

77‑летний водитель и роковой поворот: что привело к аварии с разрушением дома - детали шокирующего ДТП

В Бобруйске авария с участием BMW и Volkswagen обернулась серьезными последствиями: одна из машин оказалась под обломками жилого дома, а пассажирка попала в больницу. Почему дорожная ситуация вышла из-под контроля и какие последствия ждут виновника - объясняем, что важно знать каждому водителю. Мало кто задумывается, как одна ошибка может привести к крупным расходам и проблемам.

Водителям в очередной раз напомнили, насколько непредсказуемыми могут быть последствия даже, казалось бы, обычного нарушения правил. В Бобруйске на пересечении улиц Минской и Социалистической произошла авария, которая не только парализовала движение, но и привела к разрушению части жилого дома. Эта история - еще один повод задуматься о внимательности за рулем и цене ошибок на дороге.

По информации komkur.info, 77-летний водитель Volkswagen Polo решил повернуть налево, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент по главной дороге на зеленый свет двигался BMW. Столкновение оказалось неизбежным. В итоге, автомобиль BMW вылетел на тротуар, снес мачту освещения, дорожный знак и дерево, а затем врезался в арку жилого дома 1950-х годов постройки. Кирпичная кладка не выдержала - арка обрушилась прямо на машину, вся передняя часть BMW оказалась погребена под завалами.

Водитель BMW, представившийся Артемом, утверждает, что не превышал скорость и двигался строго по правилам. Его слова подтвердили очевидцы, которые находились рядом в момент аварии. Подушки безопасности в обеих машинах сработали, но последствия для автомобилей оказались разными: Volkswagen Polo получил серьезные, но ремонтопригодные повреждения, а вот BMW оказался буквально раздавлен под обломками стены и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Среди пострадавших - 72-летняя пассажирка Volkswagen Polo. Женщину с травмами доставили в больницу, ее состояние пока не раскрывается. Пешеходам, к счастью, повезло: в момент, когда BMW вылетел на тротуар, рядом никого не оказалось. Это редкий случай, когда трагедия могла быть куда масштабнее, если бы на пути машины оказались люди.

Для виновника аварии последствия могут оказаться куда серьезнее, чем просто административная ответственность. Арка, разрушенная в результате ДТП, была частью исторического здания, и ее восстановление обойдется в очень круглую сумму. Как отмечают специалисты, такие работы требуют не только значительных затрат, но и времени, а иск о возмещении ущерба, скорее всего, ляжет на плечи 77-летнего водителя Volkswagen Polo.

Этот инцидент в Бобруйске - еще одно напоминание, что даже опытные водители не застрахованы от ошибок, а последствия могут быть куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

Этот инцидент в Бобруйске - еще одно напоминание, что даже опытные водители не застрахованы от ошибок, а последствия могут быть куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд. Важно помнить: соблюдение правил дорожного движения - не формальность, а вопрос безопасности и финансового благополучия.

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р)
