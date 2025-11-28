Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 06:37

Только 80 экземпляров: новый Mitsubishi Triton Savana удивляет проходимостью и эксклюзивом

Mitsubishi представила в Бразилии особую версию пикапа Triton Savana. Всего выпущено 80 машин. Автомобиль получил увеличенную глубину преодоления брода и ряд доработок. Цена и детали комплектации держатся в секрете. Узнайте, чем еще удивит новинка.

Бразильское подразделение Mitsubishi выпустило ограниченную серию пикапа Triton Savana, который в других странах известен как L200. Эта версия создана специально для местного рынка и отличается повышенной проходимостью, а также рядом уникальных технических решений. Всего будет собрано лишь 80 экземпляров, что делает новинку настоящим эксклюзивом для коллекционеров и поклонников марки.

Главной особенностью Triton Savana стала увеличенная глубина преодоления водных преград — теперь автомобиль способен форсировать брод глубиной до 800 миллиметров. Для сравнения, стандартные версии пикапа рассчитаны на 500 миллиметров. Такое улучшение особенно актуально для бразильских дорог, где часто встречаются сложные участки и разливы рек.

Внешне Triton Savana выделяется агрессивным дизайном и дополнительными элементами защиты кузова. В комплектацию входят усиленные бамперы, расширенные колесные арки и специальные внедорожные шины. В салоне установлены прочные материалы отделки, рассчитанные на эксплуатацию в тяжелых условиях. Также автомобиль оснащен современными системами безопасности и комфорта, что делает его подходящим как для работы, так и для активного отдыха.

По информации autoevolution, стоимость Triton Savana пока не раскрывается, однако ожидается, что цена будет выше стандартных версий из-за эксклюзивности и расширенного набора опций. Уже сейчас интерес к новинке проявляют не только частные покупатели, но и компании, занимающиеся экспедициями и перевозками в труднодоступных районах.

Ограниченный тираж и уникальные характеристики делают Mitsubishi Triton Savana одним из самых интересных предложений на бразильском рынке пикапов в 2025 году. Ожидается, что все 80 автомобилей быстро найдут своих владельцев, а сама модель станет желанным объектом для коллекционеров и ценителей внедорожной техники.

Упомянутые модели: Mitsubishi Triton
Упомянутые марки: Mitsubishi
