Сняли на видео: попытка Zeekr 9X устроить снежный дрифт закончилась скандалом и извинениями

30 января 2026, 08:37
Владелец Zeekr 9X устроил дрифт на поле с элитной пшеницей: полиция оценила видео
Водитель Zeekr решил продемонстрировать возможности авто прямо на поле с элитной пшеницей. Итог — поврежденный урожай, ущерб для хозяйства и разбирательство с полицией. Почему такие случаи становятся все чаще и что грозит нарушителям — в нашем материале.
В одном из популярных интернет-чатов появилось видео, на котором водитель Zeekr эффектно дрифтует по заснеженному полю. Однако за кадром остался важный нюанс: площадкой для демонстрации возможностей электрокара стало сельскохозяйственное поле с посевами элитной пшеницы. Такой заезд обернулся для местного агропредприятия убытками — урожай оказался поврежден, а сумма ущерба составила порядка 37 млн рублей.
Сотрудники полиции оперативно отреагировали на появление ролика и быстро установили личность нарушителя. Им оказался 42-летний житель Бреста, который занимается продажей автомобилей. Для привлечения внимания к новому Zeekr 9X он решил устроить эффектную съемку, пригласив блогеров, которые помогли с организацией и размещением видео в сети.
В ходе разбирательства мужчина пояснил, что не заметил, что поле засеяно — снег скрыл посевы, и он не придал значения возможным последствиям. Тем не менее, свою вину он признал полностью и извинился перед колхозниками. Сейчас правоохранительные органы готовят правовую оценку его поступку, и, вероятно, мужчине придется не только возместить ущерб, но и ответить по закону.
Эта история — повод задуматься о последствиях неосторожных поступков. Она поднимает сразу несколько важных вопросов. Во-первых, где проходит грань между эффектной рекламой и нарушением закона? Во-вторых, каковы реальные риски для тех, кто ради красивого кадра готов игнорировать интересы других? И, наконец, почему подобные истории становятся все более частыми на фоне роста популярности блогерских съемок и тест-драйвов в необычных местах?
В ближайшее время станет известно, какое наказание ждет водителя Zeekr. Но уже сейчас ясно: попытка сделать эффектную рекламу может обернуться не только убытками, но и уголовной ответственностью. И это — не единичный случай, а тревожная тенденция, которую нельзя игнорировать.
Похожие материалы Зикр
-
22.01.2026, 13:17
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего мотор-редуктора
У Zeekr 9X выявлен дефект заднего мотор-редуктора. В России уже десятки случаев. Ремонт обходится в крупную сумму. Официальной реакции производителя нет. Владельцы ищут нестандартные решения.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
-
02.10.2025, 16:22
Новый утильсбор сделает флагманский кроссовер Zeekr 9X недоступным для многих россиян
В Китае стартовали продажи нового кроссовера. Он скоро появится и в России. Но его стоимость может сильно удивить. Правительство готовит новые финансовые меры. Журналисты посчитали итоговую цену автомобиля. Она окажется немыслимо высокой.Читать далее
-
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
30.09.2025, 04:37
В Китае стартовали продажи гибридного внедорожника Zeekr 9X с 1381 л.с.
В Китае представлен новый гибридный внедорожник премиум-класса. Модель удивляет техническими решениями. Подробности о комплектациях и оснащении уже известны.Читать далее
-
25.09.2025, 16:04
Xiaomi, GWM и Leapmotor готовят гибриды с рекордной батареей 80 кВт-ч
В 2025 году на рынке появятся новые гибриды с необычно крупной батареей. Автомобили обещают удивить запасом хода. Подробности о технологиях и моделях держатся в секрете.Читать далее
-
17.09.2025, 08:27
Завод Zeekr готовит кроссоверы 9X к старту продаж в сентябре
В Китае на заводе Zeekr скопились новые кроссоверы 9X. Модель готовится к выходу на рынок. Ожидается высокий спрос на гибридный внедорожник. Подробности о комплектациях и характеристиках пока держатся в секрете.Читать далее
-
01.09.2025, 12:40
Премиальный китайский кроссовер Zeekr 9X уже доступен для заказа в России, но цены оказались значительно выше ожидаемых
Российские дилеры начали прием заказов на флагманский кроссовер Zeekr 9X, представленный в Китае лишь в конце прошлого месяца. Несмотря на отсутствие автомобилей в наличии, цены уже объявлены и варьируются от 8,6 до 12,5 миллионов рублей. Разбираемся в нюансах покупки и сравниваем с конкурентами.Читать далее
-
21.08.2025, 10:07
Zeekr 9X первым среди китайских SUV получил аудиосистему Naim, ранее доступную только Bentley
Флагманский кроссовер Zeekr 9X от Geely выходит на рынок с уникальной аудиосистемой Naim, ранее устанавливавшейся только на Bentley. 32 динамика, 3868 Вт мощности и рекордная батарея — что еще приготовил новый китайский премиум?Читать далее
