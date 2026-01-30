Сняли на видео: попытка Zeekr 9X устроить снежный дрифт закончилась скандалом и извинениями

Владелец Zeekr 9X устроил дрифт на поле с элитной пшеницей: полиция оценила видео

Водитель Zeekr решил продемонстрировать возможности авто прямо на поле с элитной пшеницей. Итог — поврежденный урожай, ущерб для хозяйства и разбирательство с полицией. Почему такие случаи становятся все чаще и что грозит нарушителям — в нашем материале.

В одном из популярных интернет-чатов появилось видео, на котором водитель Zeekr эффектно дрифтует по заснеженному полю. Однако за кадром остался важный нюанс: площадкой для демонстрации возможностей электрокара стало сельскохозяйственное поле с посевами элитной пшеницы. Такой заезд обернулся для местного агропредприятия убытками — урожай оказался поврежден, а сумма ущерба составила порядка 37 млн рублей.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на появление ролика и быстро установили личность нарушителя. Им оказался 42-летний житель Бреста, который занимается продажей автомобилей. Для привлечения внимания к новому Zeekr 9X он решил устроить эффектную съемку, пригласив блогеров, которые помогли с организацией и размещением видео в сети.

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что не заметил, что поле засеяно — снег скрыл посевы, и он не придал значения возможным последствиям. Тем не менее, свою вину он признал полностью и извинился перед колхозниками. Сейчас правоохранительные органы готовят правовую оценку его поступку, и, вероятно, мужчине придется не только возместить ущерб, но и ответить по закону.

Эта история — повод задуматься о последствиях неосторожных поступков. Она поднимает сразу несколько важных вопросов. Во-первых, где проходит грань между эффектной рекламой и нарушением закона? Во-вторых, каковы реальные риски для тех, кто ради красивого кадра готов игнорировать интересы других? И, наконец, почему подобные истории становятся все более частыми на фоне роста популярности блогерских съемок и тест-драйвов в необычных местах?

В ближайшее время станет известно, какое наказание ждет водителя Zeekr. Но уже сейчас ясно: попытка сделать эффектную рекламу может обернуться не только убытками, но и уголовной ответственностью. И это — не единичный случай, а тревожная тенденция, которую нельзя игнорировать.