Пес Арни исчез вместе с Toyota Hilux: неделя надежд, тысячи объявлений и горький финал

Хулиганы угнали пикап с собакой внутри: поиски завершились трагедией

Владелец оставил любимого пса в машине на несколько часов. После этого авто исчезло вместе с питомцем. Семья не теряла надежды, но развязка оказалась неожиданной. Полиция продолжает расследование.

В Брисбене развернулась драма, которая потрясла не только местных жителей, но и всю Австралию. Семья МакКоунов столкнулась с настоящим кошмаром: их восьмилетняя немецкая овчарка Арни пропала вместе с черным Toyota Hilux, когда хозяин ненадолго оставил ее в машине. Все произошло ранним утром, когда владелец заехал к друзьям в районе Виннум. Из-за того, что собаки не поладили, Арни пришлось посадить в багажный отсек пикапа. Владелец позаботился о воде для питомца, но спустя несколько часов обнаружил, что ни машины, ни собаки на месте уже нет.

Первые часы после пропажи были наполнены паникой и отчаянием. Хозяин вместе с друзьями объехал окрестные улицы, проверяя парковки и дворы в надежде найти хотя бы следы автомобиля. Параллельно в социальных сетях появлялись десятки объявлений с просьбой о помощи. Полиция Квинсленда подключилась к поискам, отрабатывая все возможные версии и просматривая записи с камер наблюдения. Семья не сдалась: обзванивали ветеринарные клиники, приюты, даже наняли специалиста по поиску животных и объявили солидное вознаграждение за возвращение Арни.

Как сообщает Dailymail, поиски продолжались целую неделю. За это время поступали разные сигналы о возможных появлениях Арни, но ни один из них не подтвердился. Семья не теряла надежды, особенно жена владельца, для которой пес был не просто питомцем, а настоящим членом семьи. Она вспоминала, как Арни почувствовал ее беременность раньше, чем она сама узнала об этом. Для их пятилетней дочери исчезновение друга стало настоящим потрясением.

Трагическая развязка наступила, когда один из жителей Брисбена заметил брошенный Hilux на улице Амелия в районе Фортитьюд-Вэлли. Внутри автомобиля обнаружили тело Арни. Это стало тяжелым ударом для семьи: они до последнего надеялись на чудо, но реальность оказалась жестокой. Полиция подтвердила, что расследование продолжается, и пообещала сделать все возможное, чтобы найти виновных. Правоохранители призвали всех, кто располагает какой-либо информацией или записями с видеорегистраторов, обратиться к ним.

История Арни стала напоминанием о том, как быстро может измениться жизнь из-за одного необдуманного поступка. Семья поблагодарила всех, кто помогал в поисках, и выразила надежду, что виновные будут найдены. Полиция продолжает работу, а жители Брисбена обсуждают случившееся, не скрывая возмущения и сочувствия.