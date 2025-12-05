Раскрыта тайна брянского «Патриота»: немецкое сердце в русской броне

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 06:06

В Брянске продают УАЗ за 3 миллиона рублей: что скрывает внедорожник?

В Брянске продают УАЗ «Патриот», который снаружи выглядит, как легенда отечественного автопрома, а внутри таит настоящую немецкую инженерную тайну. Что скрывает этот внедорожник под капотом и в душе? Узнайте все подробности о чудо-внедорожнике в нашем материале.

В Брянске продают УАЗ «Патриот», который снаружи выглядит, как легенда отечественного автопрома, а внутри таит настоящую немецкую инженерную тайну. Что скрывает этот внедорожник под капотом и в душе? Узнайте все подробности о чудо-внедорожнике в нашем материале.

В Брянске выставлен на продажу УАЗ «Патриот» 2016 года, который переворачивает представление о том, что такое отечественный внедорожник. На одометре значится 216 000 км, но, как выяснил 110km.ru, за этими цифрами скрывается история масштабного технического перевоплощения. Всё началось с простого: владельцу не хватало динамики для активного отдыха: рыбалки в Астрахани, охоты в Карелии и поездок по бездорожью. Стандартный мотор не справлялся с амбициями водителя, и в 2021 году решено было не продавать машину, а попробовать свапнуть двигатель.

Результат превзошёл все ожидания. На пробеге в 140 000 км родной силовой агрегат был полностью демонтирован. Его место занял легендарный 3,0-литровый дизель BMW M57 306D2. Тот самый, что ставился на X5 и считается одним из лучших в своём классе. Более того, вместе с двигателем приехал и шестиступенчатый автомат от BMW, а  также вся система охлаждения, генератор, гидроусилитель и электроника. Свап заказывали из Англии, сопроводительные документы в наличии.

Выхлопная система выполнена по аналогии с Mercedes G-Class: короткий тракт, нержавеющая сталь, выпуск направлен вбок под колесо. Это не просто эстетика: мотор теперь «дышит полной грудью». Отдача после чип-тюнинга выросла до 250 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Интересный факт: в тестовом заезде против BMW X5 с аналогичным двигателем «Патриот» ушёл вперёд с 40 км/ч благодаря увеличенному передаточному числу в главных парах.

Подвеска переработана без компромиссов: никаких проставок, только правильно подобранные пружины и амортизаторы. Угол кастера составляет 6 градусов, мосты развёрнуты штатно, без пересверловки. Установлены рулевой демпфер, защита рулевых тяг, вентилируемые дисковые тормоза на всех колёсах. Полуоси и главные пары усилены продукцией Valracing, в комплекте хозяин отдает запасные узлы про запас.

Особое внимание уделено электронике: активированы внедорожные помощники от Land Rover Discovery: имитация блокировок, контроль на спусках и подъёмах, антиоткат. Два комплекта внедорожной резины Goodyear в идеальном состоянии, премиальная аудиосистема с телевизором, предпусковой подогреватель Webasto с управлением с телефона — деталей масса.

Самое важное: все изменения внесены в ПТС, автомобиль абсолютно легален и готов к эксплуатации. Владелец ищет не просто покупателя, а нового хранителя проекта, который будет ездить и радоваться, а не лежать вверх колесами в первой же канаве. Человека, который понимает, как сочетаются в одном кузове высокий центр тяжести и динамика премиального кроссовера. Свой уникальный внедорожник УАЗ Х5 он оценил в 3 000 000 рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
