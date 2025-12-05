Раскрыта тайна брянского «Патриота»: немецкое сердце в русской броне

5 декабря 2025, 06:06
В Брянске продают УАЗ за 3 миллиона рублей: что скрывает внедорожник?
В Брянске продают УАЗ за 3 миллиона рублей: что скрывает внедорожник?
В Брянске продают УАЗ «Патриот», который снаружи выглядит, как легенда отечественного автопрома, а внутри таит настоящую немецкую инженерную тайну. Что скрывает этот внедорожник под капотом и в душе? Узнайте все подробности о чудо-внедорожнике в нашем материале.
В Брянске выставлен на продажу УАЗ «Патриот» 2016 года, который переворачивает представление о том, что такое отечественный внедорожник. На одометре значится 216 000 км, но, как выяснил 110km.ru, за этими цифрами скрывается история масштабного технического перевоплощения. Всё началось с простого: владельцу не хватало динамики для активного отдыха: рыбалки в Астрахани, охоты в Карелии и поездок по бездорожью. Стандартный мотор не справлялся с амбициями водителя, и в 2021 году решено было не продавать машину, а попробовать свапнуть двигатель.
Результат превзошёл все ожидания. На пробеге в 140 000 км родной силовой агрегат был полностью демонтирован. Его место занял легендарный 3,0-литровый дизель BMW M57 306D2. Тот самый, что ставился на X5 и считается одним из лучших в своём классе. Более того, вместе с двигателем приехал и шестиступенчатый автомат от BMW, а также вся система охлаждения, генератор, гидроусилитель и электроника. Свап заказывали из Англии, сопроводительные документы в наличии.
Выхлопная система выполнена по аналогии с Mercedes G-Class: короткий тракт, нержавеющая сталь, выпуск направлен вбок под колесо. Это не просто эстетика: мотор теперь «дышит полной грудью». Отдача после чип-тюнинга выросла до 250 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Интересный факт: в тестовом заезде против BMW X5 с аналогичным двигателем «Патриот» ушёл вперёд с 40 км/ч благодаря увеличенному передаточному числу в главных парах.
Подвеска переработана без компромиссов: никаких проставок, только правильно подобранные пружины и амортизаторы. Угол кастера составляет 6 градусов, мосты развёрнуты штатно, без пересверловки. Установлены рулевой демпфер, защита рулевых тяг, вентилируемые дисковые тормоза на всех колёсах. Полуоси и главные пары усилены продукцией Valracing, в комплекте хозяин отдает запасные узлы про запас.
Особое внимание уделено электронике: активированы внедорожные помощники от Land Rover Discovery: имитация блокировок, контроль на спусках и подъёмах, антиоткат. Два комплекта внедорожной резины Goodyear в идеальном состоянии, премиальная аудиосистема с телевизором, предпусковой подогреватель Webasto с управлением с телефона — деталей масса.
Самое важное: все изменения внесены в ПТС, автомобиль абсолютно легален и готов к эксплуатации. Владелец ищет не просто покупателя, а нового хранителя проекта, который будет ездить и радоваться, а не лежать вверх колесами в первой же канаве. Человека, который понимает, как сочетаются в одном кузове высокий центр тяжести и динамика премиального кроссовера. Свой уникальный внедорожник УАЗ Х5 он оценил в 3 000 000 рублей.
Похожие материалы UAZ
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
16.11.2025, 20:23
ТОП-5 самых доступных SUV с полным приводом на российском рынке в 2025 году
Пять моделей с полным приводом вошли в новый рейтинг. В подборке представлены как отечественные, так и зарубежные авто. Узнайте, какие автомобили оказались самыми доступными. Сравните комплектации и цены на популярные SUV.Читать далее
-
06.11.2025, 18:23
УАЗ оснастил свои внедорожники новой улучшенной и доступной лебедкой
Ульяновский автозавод сделал подарок. Теперь его машины стали еще более проходимыми. Новое оборудование доступно для заказа. Оно стало мощнее и даже дешевле. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
30.10.2025, 13:39
Новые УАЗ «Патриот» и «Пикап» с дизелем и 6-ступкой вышли на тесты
Ульяновский автозавод тестирует свои внедорожники. Новые моторы и коробки передач. Машины проходят тысячи километров испытаний. Первые результаты уже известны. Что ждет популярные модели в будущем? Узнайте подробности о грядущем обновлении.Читать далее
-
01.10.2025, 10:43
Ульяновский автозавод назвал сроки возвращения на конвейер экспедиционного УАЗ «Патриот»
Ульяновский завод готовит громкое возвращение. Любимый многими внедорожник снова появится. Его ждут тысячи поклонников по всей стране. Производство было временно остановлено. Теперь появились новые подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 11:47
УАЗ показал обновленные «Патриот» и «Пикап» с новым мотором и коробкой
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Внедорожник и пикап получили новые агрегаты. Машины уже вышли на испытания. Серийный запуск состоится после тестов. Все подробности о грядущих изменениях.Читать далее
-
17.09.2025, 15:48
УАЗ Патриот получил новую шестиступенчатую коробку и обновленный мотор
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Флагманский внедорожник получит важные технические доработки. Первая партия машин уже сошла с конвейера. Автомобили проходят финальные тесты перед запуском. Скоро станут известны все подробности.Читать далее
-
22.08.2025, 16:22
Ульяновский автозавод готовит к выпуску дизельный УАЗ «Патриот» с новой трансмиссией и обновленным дизайном в 2025 году
К своему 20-летнему юбилею УАЗ «Патриот» получит масштабное обновление. Внедорожник оснастят двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой МКПП, а также изменят его внешность и интерьер. Производство рестайлинговой версии стартует на заводе в Ульяновске до конца 2025 года.Читать далее
-
18.08.2025, 07:46
Два десятилетия на конвейере: УАЗ «Патриот» отмечает юбилей и готовится к серьезному обновлению в 2025 году
Ульяновский автомобильный завод отмечает двадцатилетие своей флагманской модели УАЗ «Патриот». Вспоминаем знаковые рекорды внедорожника и рассказываем о грядущей модернизации 2025 года, которая принесет автомобилю новый турбодизельный силовой агрегат и обновленный дизайн.Читать далее
-
24.07.2025, 17:17
В 2025 году на Кубе передана первая серия внедорожников УАЗ Патриот государственному заказчику после сборки
На Кубе начали отгружать по госзаказу первые внедорожники УАЗ «Патриот», собранные по методу крупноузловой сборки. Государственному клиенту вручена первая партия. Производство организовано в Гаване (Havana) на заводе EISA с перспективой выпуска до 500 единиц ежегодно.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
16.11.2025, 20:23
ТОП-5 самых доступных SUV с полным приводом на российском рынке в 2025 году
Пять моделей с полным приводом вошли в новый рейтинг. В подборке представлены как отечественные, так и зарубежные авто. Узнайте, какие автомобили оказались самыми доступными. Сравните комплектации и цены на популярные SUV.Читать далее
-
06.11.2025, 18:23
УАЗ оснастил свои внедорожники новой улучшенной и доступной лебедкой
Ульяновский автозавод сделал подарок. Теперь его машины стали еще более проходимыми. Новое оборудование доступно для заказа. Оно стало мощнее и даже дешевле. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
30.10.2025, 13:39
Новые УАЗ «Патриот» и «Пикап» с дизелем и 6-ступкой вышли на тесты
Ульяновский автозавод тестирует свои внедорожники. Новые моторы и коробки передач. Машины проходят тысячи километров испытаний. Первые результаты уже известны. Что ждет популярные модели в будущем? Узнайте подробности о грядущем обновлении.Читать далее
-
01.10.2025, 10:43
Ульяновский автозавод назвал сроки возвращения на конвейер экспедиционного УАЗ «Патриот»
Ульяновский завод готовит громкое возвращение. Любимый многими внедорожник снова появится. Его ждут тысячи поклонников по всей стране. Производство было временно остановлено. Теперь появились новые подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 11:47
УАЗ показал обновленные «Патриот» и «Пикап» с новым мотором и коробкой
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Внедорожник и пикап получили новые агрегаты. Машины уже вышли на испытания. Серийный запуск состоится после тестов. Все подробности о грядущих изменениях.Читать далее
-
17.09.2025, 15:48
УАЗ Патриот получил новую шестиступенчатую коробку и обновленный мотор
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Флагманский внедорожник получит важные технические доработки. Первая партия машин уже сошла с конвейера. Автомобили проходят финальные тесты перед запуском. Скоро станут известны все подробности.Читать далее
-
22.08.2025, 16:22
Ульяновский автозавод готовит к выпуску дизельный УАЗ «Патриот» с новой трансмиссией и обновленным дизайном в 2025 году
К своему 20-летнему юбилею УАЗ «Патриот» получит масштабное обновление. Внедорожник оснастят двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой МКПП, а также изменят его внешность и интерьер. Производство рестайлинговой версии стартует на заводе в Ульяновске до конца 2025 года.Читать далее
-
18.08.2025, 07:46
Два десятилетия на конвейере: УАЗ «Патриот» отмечает юбилей и готовится к серьезному обновлению в 2025 году
Ульяновский автомобильный завод отмечает двадцатилетие своей флагманской модели УАЗ «Патриот». Вспоминаем знаковые рекорды внедорожника и рассказываем о грядущей модернизации 2025 года, которая принесет автомобилю новый турбодизельный силовой агрегат и обновленный дизайн.Читать далее
-
24.07.2025, 17:17
В 2025 году на Кубе передана первая серия внедорожников УАЗ Патриот государственному заказчику после сборки
На Кубе начали отгружать по госзаказу первые внедорожники УАЗ «Патриот», собранные по методу крупноузловой сборки. Государственному клиенту вручена первая партия. Производство организовано в Гаване (Havana) на заводе EISA с перспективой выпуска до 500 единиц ежегодно.Читать далее
- 715 000 РУАЗ Patriot 2015 в Москве
- 1 558 000 РУАЗ Patriot 2018 в Москве
- 1 245 000 РУАЗ Patriot 2016 в Москве
- 1 725 000 РУАЗ Patriot 2025 в Москве
- 1 620 000 РУАЗ Patriot 2019 в Зеленограде
- 867 900 РУАЗ Patriot 2016 в Зеленограде
- 1 365 000 РУАЗ Patriot 2018 в Москве
- 1 450 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве
- 2 250 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 1 720 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве