Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 15:17

Новая жизнь старых заводов: какие автомобили будут собирать на площадках GM и VW

Группа компаний АГР (AGR Automotive Group) готовится к масштабным финансовым вливаниям в свои новые активы - бывшие производственные площадки концернов General Motors и Volkswagen. Общая сумма инвестиций в локализацию производства на этих заводах достигнет 87,7 млрд рублей. Такие данные, как сообщает «Российская Газета», содержатся в официальном ответе Министерства промышленности и торговли на запрос депутатов Государственной Думы.

Финансирование будет распределено между двумя ключевыми площадками. Завод в петербургских Шушарах, ранее принадлежавший американскому GM, получит 37,1 млрд рублей. В калужское предприятие, где раньше собирали автомобили Volkswagen, будет вложено 50,6 млрд рублей. Эти средства заложены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и пойдут не только на организацию сборки, но и на глубокую локализацию. В планах - наладить выпуск автомобильной электроники, силовых агрегатов и автоматических коробок передач. В Минпромторге уточнили, что на текущий момент АГР уже направила около 17 млрд рублей на поддержание и модернизацию производственных мощностей.

Стоит отметить, что калужский завод уже не простаивает. Сегодня там налажен полный цикл производства кроссоверов под новым брендом Tenet. В линейке представлены модели T4, T7 и T8. С момента старта продаж в августе этого года дилеры успели реализовать порядка 10 тысяч таких машин. Более того, в октябре марка Tenet ворвалась в пятерку лидеров российского авторынка, показав результат в 8632 проданных автомобиля. Помимо этого, АГР контролирует и два бывших завода Hyundai в Санкт-Петербурге. На одном из них в феврале 2024 года было возобновлено производство под маркой Solaris, и с тех пор с конвейера сошло почти 22 тысячи машин.

Что касается площадки в Шушарах, ее запуск намечен на 2026 год. По предварительной информации, там могут наладить сборку моделей Jaecoo, которые являются суббрендом китайской компании Chery. Экспертное сообщество сходится во мнении, что столь значительные инвестиции говорят о серьезных намерениях АГР. Цель - создать производство с высоким уровнем локализации компонентов. Это откроет для компании доступ к государственным мерам поддержки, включая компенсацию утилизационного сбора, различные налоговые льготы и возможность участвовать в госзакупках.

Стратегия компании уже приносит первые плоды. В октябре Минпромторг включил автомобили Tenet в список моделей, которые могут использоваться в такси в соответствии с новыми правилами. Аналитики считают, что ставка на сотрудничество с Chery и ее суббрендом Jaecoo является стратегически верной, учитывая высокий спрос на продукцию этой компании. На фоне слухов о том, что Chery планирует сократить свое прямое присутствие в России к 2027 году, локализованный выпуск автомобилей Tenet и Jaecoo может стать отличной заменой и позволит удовлетворить рыночный спрос.

