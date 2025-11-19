Новая жизнь старых заводов: какие автомобили будут собирать на площадках GM и VW

В бывшие заводы GM и Volkswagen в России инвестируют почти 90 млрд рублей

Крупный инвестор вкладывает огромные деньги. Бывшие автогиганты получат новую жизнь. Планируется выпуск популярных моделей. Производство будет максимально локализовано. Компанию ждут серьезные преференции от государства.

Группа компаний АГР (AGR Automotive Group) готовится к масштабным финансовым вливаниям в свои новые активы - бывшие производственные площадки концернов General Motors и Volkswagen. Общая сумма инвестиций в локализацию производства на этих заводах достигнет 87,7 млрд рублей. Такие данные, как сообщает «Российская Газета», содержатся в официальном ответе Министерства промышленности и торговли на запрос депутатов Государственной Думы.

Финансирование будет распределено между двумя ключевыми площадками. Завод в петербургских Шушарах, ранее принадлежавший американскому GM, получит 37,1 млрд рублей. В калужское предприятие, где раньше собирали автомобили Volkswagen, будет вложено 50,6 млрд рублей. Эти средства заложены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и пойдут не только на организацию сборки, но и на глубокую локализацию. В планах - наладить выпуск автомобильной электроники, силовых агрегатов и автоматических коробок передач. В Минпромторге уточнили, что на текущий момент АГР уже направила около 17 млрд рублей на поддержание и модернизацию производственных мощностей.

Стоит отметить, что калужский завод уже не простаивает. Сегодня там налажен полный цикл производства кроссоверов под новым брендом Tenet. В линейке представлены модели T4, T7 и T8. С момента старта продаж в августе этого года дилеры успели реализовать порядка 10 тысяч таких машин. Более того, в октябре марка Tenet ворвалась в пятерку лидеров российского авторынка, показав результат в 8632 проданных автомобиля. Помимо этого, АГР контролирует и два бывших завода Hyundai в Санкт-Петербурге. На одном из них в феврале 2024 года было возобновлено производство под маркой Solaris, и с тех пор с конвейера сошло почти 22 тысячи машин.

Что касается площадки в Шушарах, ее запуск намечен на 2026 год. По предварительной информации, там могут наладить сборку моделей Jaecoo, которые являются суббрендом китайской компании Chery. Экспертное сообщество сходится во мнении, что столь значительные инвестиции говорят о серьезных намерениях АГР. Цель - создать производство с высоким уровнем локализации компонентов. Это откроет для компании доступ к государственным мерам поддержки, включая компенсацию утилизационного сбора, различные налоговые льготы и возможность участвовать в госзакупках.

Стратегия компании уже приносит первые плоды. В октябре Минпромторг включил автомобили Tenet в список моделей, которые могут использоваться в такси в соответствии с новыми правилами. Аналитики считают, что ставка на сотрудничество с Chery и ее суббрендом Jaecoo является стратегически верной, учитывая высокий спрос на продукцию этой компании. На фоне слухов о том, что Chery планирует сократить свое прямое присутствие в России к 2027 году, локализованный выпуск автомобилей Tenet и Jaecoo может стать отличной заменой и позволит удовлетворить рыночный спрос.