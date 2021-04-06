В центре Курска объятая огнем Lada Vesta врезалась в стену здания
Фото: dddkursk.ru
По сообщению местной прессы, возгоранию подверглась припаркованная Lada Vesta. По предварительным данным, машину подожгли умышленно, по каким таким причинам - будет разбираться следствие.
Dddkursk.ru ссылается на неких свидетелей, видевших, как некий мужчина принес к припаркованному автомобилю канистру, вылил ее содержимое на кузов легковушки, после чего поджег.
Говорится, что охваченная огнем «Веста» самопроизвольно начала движение и именно поэтому, в конце концов, врезалась в стену здания, продолжая пылать.
Данные о случившемся в оперативный штаб МЧС поступили в 23:30 час. Пожарные, как водится, моментально среагировали и выехали к месту возгорания автомобиля. В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 11 огнеборцев.
Правда, до приезда наряда пожарных бороться с пламенем пытались случайные прохожие. Естественно, мало успешно. Уточняется, что пострадавших на месте ЧП обнаружено не было.
Сумма ущерба устанавливается.
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