30 августа 2019, 16:03
В центре Липецка появилась «умная» разметка
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Фото: lipetskmedia.ru
В последнее время дорожную разметку все чаще наносят не традиционной эмалью, а различными пластиками. Они долговечнее, лучше заметны на дороге и проще ремонтируются. Первый пешеходный переход из пластика холодного нанесения в Липецке появился напротив здания городской администрации.
Фото: lipetskmedia.ru
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Дорожные ведомства выбирают материал по двум основным критериям: долговечность и экономичность. Предпочтение все чаще отдают именно пластику холодного нанесения. В отличие от термопластика его не надо часами прогревать. Работы можно проводить даже при небольших отрицательных температурах, а экономия материала достигает 20% в сравнении с толстослойным нанесением термопластика, сообщает портал «ЛипецкМедиа».
При соблюдении технологии разметка из холодного пластика сохраняется в течение 1,5 – 2 лет. Чтобы переход было видно и в темное время суток, в пластик добавляют светоотражающие микроскопические стеклошарики. Хорошие светоотражающие свойства сохраняются в течение 18 месяцев. Кроме того, благодаря такой «добавке» поверхность «зебры» становится шероховатой. В мэрии Липецка надеются, что новый пешеходный переход прослужит долго. Тогда аналогичные «зебры» могут появиться и на других улицах города.
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