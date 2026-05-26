Классическая музыка и разводка моста - как изменится трафик в Петербурге в ночь на 30 мая

26 мая 2026, 10:36
В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта на Дворцовом мосту
В центре Санкт-Петербурга ожидаются временные ограничения движения.
В ночь с 29 на 30 мая в самом сердце Санкт-Петербурга пройдет необычное музыкальное событие. На Адмиралтейской набережной состоится вечер классики, который станет частью звукового шоу «Поющие мосты». Главным акцентом станет концерт «Музыка Дворцового моста», сопровождающий традиционную разводку переправы под живое исполнение оркестра.
Как сообщает Мойка78, в связи с мероприятием автомобилистам придется учитывать серьезные ограничения. Уже с 3:00 до 23:30 29 мая будет запрещена остановка транспорта на нечетных сторонах Адмиралтейской набережной - от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, а также на ряде других центральных улиц: Адмиралтейском проспекте, Малой Морской улице и Дворцовой набережной.
Кроме того, с 20:00 29 мая до 2:30 30 мая полностью перекроют движение по нескольким ключевым участкам. В этот период нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади, самому Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, части Невского проспекта и Адмиралтейскому проспекту от улицы Якубовича до Невского проспекта.
В рамках концерта на сцене выступит симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра им. Шаляпина «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. К коллективу присоединятся хор театра и оперные солисты: Назия Аминева, Анна Викулина, Елизавета Михайлова, Анастасия Самарина, Тигрий Бажакин, Дмитрий Григорьев-Кан, Андрей Земсков, Дмитрий Мулярчик, Иосиф Пилиев и Павел Шнипов.
Музыкальная программа начнется с полонеза из оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, затем прозвучит дуэт из «Снегурочки», фрагмент из «Алеко» Рахманинова и сцены из «Князя Игоря» Бородина, включая знаменитые половецкие пляски. Также зрители услышат отрывки из опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Иоланта», а также фрагменты из «Руслана и Людмилы» Глинки.
В завершение вечера прозвучат песни Соловьева-Седого «Наш город» и «Вечерняя песня», а кульминацией станет «Гимн городу» Глиэра. Именно под эту композицию Дворцовый мост будет разведен, а на Ростральных колоннах зажгутся факелы, создавая уникальную атмосферу для всех присутствующих.
Организаторы советуют заранее ознакомиться с изменениями в движении и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств. Мероприятие обещает стать одним из самых ярких событий весны для жителей и гостей города.
