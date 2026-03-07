Строительство ВСМ изменит исторический облик города — что ждет жителей

7 марта 2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.
В историческом центре Санкт-Петербурга начнется крупная реконструкция ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Как сообщает Мойка78, проект получил согласование от городского комитета по охране памятников. Это решение открывает путь к масштабным работам на участке от Московского вокзала до Обводного канала и далее к путепроводу на Нефтяной дороге.
В рамках проекта планируется создать современную инфраструктуру для скоростных поездов. Будут установлены опоры контактной сети высотой до 12 метров, проложены новые инженерные коммуникации, возведены посты электрической централизации, достигающие 18,3 метра, а также появятся шумозащитные экраны высотой до 5,5 метра и мачты радиорелейной связи до 25 метров. Кроме того, предусмотрено строительство подземных резервуаров и других технических сооружений, необходимых для функционирования магистрали.
Для реализации этих планов потребуется снести шесть зданий, расположенных по адресам: Лиговский проспект, 50, литера В; Лиговский проспект, 50а, литера А; Лиговский проспект, 60-62, литера М; Транспортный переулок, 10, литера А; Транспортный переулок, 12, литера А; Днепропетровская улица, 8, литера Д. Все эти объекты не имеют статуса культурного наследия и не входят в охраняемую историческую среду.
Перед началом работ была проведена государственная историко-культурная экспертиза, чтобы обеспечить сохранность здания Московского вокзала и прилегающих построек, имеющих федеральное значение. Список подлежащих сносу объектов определили именно по итогам этой экспертизы.
Ранее стало известно, что для строительства терминала ВСМ на Лиговском проспекте, 50, были согласованы выкуп и последующий демонтаж двух корпусов складов Кокоревых. Терминал разместится рядом с Московским вокзалом и торговым центром «Галерея».
Открытие новой железнодорожной линии между Москвой и Петербургом запланировано на апрель 2028 года. Протяженность первого участка составит 679 километров, он соединит не только две столицы, но и Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. На маршруте предусмотрено 14 остановок, а время в пути между городами сократится до двух часов пятнадцати минут.
По оценкам властей, запуск ВСМ приведет к значительному перераспределению пассажиропотока: ожидается, что половина путешествующих между Москвой и Петербургом на самолетах выберет новый поезд. В то же время на Урале уже ведется производство первых вагонов для будущей магистрали, что подчеркивает масштаб и важность проекта для всей страны.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 06:49
CR450: новый рекорд скорости на железных дорогах Китая и технологический прорыв
Китай завершает ключевые испытания поезда CR450, который уже показал рекордные скорости и обещает изменить стандарты железнодорожных перевозок. Инженеры добились снижения веса и аэродинамического сопротивления, а также ускорили разгон. Почему этот проект важен для всей отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 19:38
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.Читать далее
-
06.03.2026, 17:59
Haval Jolion стал лидером по угонам: названы самые угоняемые китайские автомобили в России
Эксперты страховых компаний выявили неожиданных лидеров среди китайских машин, которые чаще всего становятся добычей угонщиков в России. Какие модели попали в зону риска, где их чаще всего крадут и почему ситуация меняется именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые тренды в угонах напрямую связаны с изменениями на вторичном рынке и спросом на запчасти.Читать далее
-
06.03.2026, 17:48
Вагоны плацкарта нового поколения: как изменится комфорт и пространство для пассажиров
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового формата. Пассажиров ждут индивидуальные кабины, больше места и современные удобства. Почему это важно для рынка и как изменится привычный опыт поездок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 15:44
Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина
На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 21:08
РЖД прекращает закупку плацкартных вагонов: что изменится для пассажиров с 2026 года
С 2026 года на российских железных дорогах начнется масштабная замена привычных плацкартных вагонов на новые одноэтажные составы с современным сервисом. Это решение затронет миллионы пассажиров и изменит привычный облик дальних поездок. В чем суть перемен и как они скажутся на комфорте поездок - рассказываем в материале.Читать далее
