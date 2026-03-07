Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

7 марта 2026, 20:38

В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали

Строительство ВСМ изменит исторический облик города — что ждет жителей

В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали

В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.

В историческом центре Санкт-Петербурга начнется крупная реконструкция ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Как сообщает Мойка78, проект получил согласование от городского комитета по охране памятников. Это решение открывает путь к масштабным работам на участке от Московского вокзала до Обводного канала и далее к путепроводу на Нефтяной дороге.

В рамках проекта планируется создать современную инфраструктуру для скоростных поездов. Будут установлены опоры контактной сети высотой до 12 метров, проложены новые инженерные коммуникации, возведены посты электрической централизации, достигающие 18,3 метра, а также появятся шумозащитные экраны высотой до 5,5 метра и мачты радиорелейной связи до 25 метров. Кроме того, предусмотрено строительство подземных резервуаров и других технических сооружений, необходимых для функционирования магистрали.

Для реализации этих планов потребуется снести шесть зданий, расположенных по адресам: Лиговский проспект, 50, литера В; Лиговский проспект, 50а, литера А; Лиговский проспект, 60-62, литера М; Транспортный переулок, 10, литера А; Транспортный переулок, 12, литера А; Днепропетровская улица, 8, литера Д. Все эти объекты не имеют статуса культурного наследия и не входят в охраняемую историческую среду.

Перед началом работ была проведена государственная историко-культурная экспертиза, чтобы обеспечить сохранность здания Московского вокзала и прилегающих построек, имеющих федеральное значение. Список подлежащих сносу объектов определили именно по итогам этой экспертизы.

Ранее стало известно, что для строительства терминала ВСМ на Лиговском проспекте, 50, были согласованы выкуп и последующий демонтаж двух корпусов складов Кокоревых. Терминал разместится рядом с Московским вокзалом и торговым центром «Галерея».

Открытие новой железнодорожной линии между Москвой и Петербургом запланировано на апрель 2028 года. Протяженность первого участка составит 679 километров, он соединит не только две столицы, но и Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. На маршруте предусмотрено 14 остановок, а время в пути между городами сократится до двух часов пятнадцати минут.

По оценкам властей, запуск ВСМ приведет к значительному перераспределению пассажиропотока: ожидается, что половина путешествующих между Москвой и Петербургом на самолетах выберет новый поезд. В то же время на Урале уже ведется производство первых вагонов для будущей магистрали, что подчеркивает масштаб и важность проекта для всей страны.

