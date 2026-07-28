Романтическая комедия «Дело не в тебе» изменит привычный ритм города

28 июля 2026, 16:06
В центре Петербурга временно ограничат движение из-за съемок фильма
В центре Петербурга временно ограничат движение из-за съемок фильма
В центре Петербурга ожидаются временные перекрытия движения. Горожан ждут новые ограничения. Причина - масштабные киносъемки романтической комедии. Подробности - в нашем материале.
В самом сердце Петербурга на несколько часов изменится привычная транспортная ситуация. Причиной станут съемки романтической комедии «Дело не в тебе», которые пройдут в Адмиралтейском районе 31 июля. Как сообщает Мойка78, горожанам и гостям города стоит заранее ознакомиться с новыми ограничениями.
В этот день с 18:00 до 23:30 автомобилистам запретят парковаться на нескольких улицах: Кустарный переулок, Никольский переулок на участке от Щепяного переулка до набережной реки Фонтанки, а также на Большой Подьяческой улице между набережной Фонтанки и Садовой улицей. После 23:00 и до 8:00 утра следующего дня эти же участки полностью перекроют для движения транспорта.
Такие меры необходимы для организации съемочного процесса и обеспечения безопасности участников проекта. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств и не попасть в заторы. Временные изменения коснутся как местных жителей, так и тех, кто планирует поездки через центр города в вечерние и ночные часы.
Фильм «Дело не в тебе» стал победителем питчинга Министерства культуры и получил государственную поддержку в размере 70 миллионов рублей. Сюжет картины строится вокруг девушки, отправляющейся в Петербург на собственную свадьбу. В поезде она знакомится с двумя мужчинами - романтиком и циником, и вместе они оказываются втянуты в череду неожиданных и трогательных событий на улицах Северной столицы. По мере развития истории герои встречают разных людей, которые делятся с ними личными историями о любви и расставаниях. В финале главная героиня оказывается перед непростым выбором между привычным сценарием жизни и новыми чувствами.
Съемки фильма не только оживят городские улицы, но и временно изменят привычный ритм центра Петербурга. Организаторы просят автомобилистов и пешеходов отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за обновлениями дорожной ситуации. Для многих жителей и гостей города это станет возможностью увидеть знакомые места в новом свете и, возможно, стать свидетелями создания будущего кинохита.
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