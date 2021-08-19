В Центробанке рассказали когда начнут действовать изменения в ОСАГО
Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа, а не с 22 августа, как сообщалось ранее. Новые изменения в правилах ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Отвязка диагностической карты от ОСАГО позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, говорится в пресс-релизе Цетробанка. Но несмотря на то, что прохождение техосмотра фактически проверять нигде не будут, обязанность проходить эту процедуру в законодательстве сохраняется. Напомним, что штраф за отсутствие диагностической карты с 1 марта 2022 года составит 2000 рублей, а нарушителей будут ловить камеры.
Автовладельцы также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Среди других важных изменений стоит отметить снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
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