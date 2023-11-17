В Чечне будут собирать боевые УАЗы

Ранее мы писали Посмотрите, что творит чеченский внедорожник Berti с мотором от «Приоры» (видео) Восемь месяцев в грозненской мастерской Berti Garage работали над созданием легкого внедорожника Berti Track ... Читать далее

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале , что хочет наладить в республике сборку автомобилей УАЗ и другой спецтехники. Накануне он вместе с председателем правительства Чечни Муслимом Хучиевым посетил завод «Чеченавто» и проверил ход работ. В ближайшее время здесь планируют выпуск «легендарных моделей УАЗ и другой специальной техники».

На автомобили УАЗ «Пикап», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко» будут устанавливать крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Некоторые машины переоборудуют для перевозки личного состава и мобильных групп. Модифицированные для нужд армии автомобили планируют поставлять в том числе и на экспорт. Конструкторские разработки выполняют специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах