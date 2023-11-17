В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автомобили УАЗ «Пикап», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко» будут устанавливать крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Некоторые машины переоборудуют для перевозки личного состава и мобильных групп. Модифицированные для нужд армии автомобили планируют поставлять в том числе и на экспорт. Конструкторские разработки выполняют специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
08.09.2023, 06:24
5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки
В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
21.08.2023, 17:42
Новый Соболь NN 4х4: первые изображения
В настоящее время ГАЗ предлагает клиентам лишь заднеприводную версию модели «Соболь NN». Полноприводный внедорожник нового поколения обещают показать на отраслевой выставке в начале сентября.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
13.03.2023, 08:07
В российские автомобили возвращаются привычные опции
Российские автопроизводители перестраивают логистику и находят новых поставщиков. Некоторым моделям Lada и УАЗ уже вернули подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и моторы повышенного класса Евро-5.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
08.09.2023, 06:24
5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки
В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
21.08.2023, 17:42
Новый Соболь NN 4х4: первые изображения
В настоящее время ГАЗ предлагает клиентам лишь заднеприводную версию модели «Соболь NN». Полноприводный внедорожник нового поколения обещают показать на отраслевой выставке в начале сентября.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
13.03.2023, 08:07
В российские автомобили возвращаются привычные опции
Российские автопроизводители перестраивают логистику и находят новых поставщиков. Некоторым моделям Lada и УАЗ уже вернули подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и моторы повышенного класса Евро-5.Читать далее
- 1 845 000 РУАЗ Pickup 2023 в Москве
- 1 453 000 РУАЗ Pickup 2021 в Москве
- 1 650 000 РУАЗ Pickup 2021 в Москве
- 619 000 РУАЗ Pickup 2011 в Москве
- 1 190 000 РУАЗ Pickup 2019 в Москве
- 720 000 РУАЗ Pickup 2012 в Москве
- 1 719 000 РУАЗ Pickup 2023 в Москве
- 1 571 000 РУАЗ Pickup 2023 в Москве
- 1 349 000 РУАЗ Pickup, I Рестайлинг 2 2021 в Москве
- 1 615 000 РУАЗ Pickup 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий