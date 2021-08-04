В Чехии наладили сборку необычных УАЗов: их продают по 3,5 млн рублей
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Специалистам MW Motors успешно удалось совместить электрический тренд европейского рынка с проходимостью российских внедорожников. Покупателям предлагают версии с левым и правым расположением руля, поскольку у чешской компании есть представительство в Великобритании. Внешне внедорожники отличаются сплошной панелью на месте радиаторной решетки, а в салоне появилась цифровая панель приборов.
Штатно MWM Spartan оснащается батареей емкостью 62 кВт-ч, которая обеспечивает до 150 километров езды по сельским дорогам. При желании можно установить более мощную батарею на 90 кВт-ч. Также в списке доступных опций значится блокировка заднего дифференциала (+890 евро), антикоррозийная обработка (+490 евро), дополнительный фонарь заднего хода (+149 евро).
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