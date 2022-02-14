В Чехии найдена капсула времени: старенькую Skoda Felicia продают за 3,5 млн рублей
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Фото: autoviva.cz
Единственный владелец бережно обращался с автомобилем. Он сохранил оригинальную окраску кузова и даже покрышки. Салон также находится в идеальном состоянии. Под капотом располагается 1,3-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 68 лошадиных сил (106 Нм), который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Очевидно, эта прекрасно сохранившаяся Skoda Felicia может представлять интерес для коллекционеров. Владелец просит за нее внушительный 1 миллион чешских крон или порядка 3,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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