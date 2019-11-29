29 ноября 2019, 11:40
В Чехии стартовала сборка новой Skoda Octavia
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Фото: Skoda
Компания Skoda приступила к выпуску универсалов Octavia четвертого поколения. Первые автомобили сошли с конвейера головного предприятия чешской марки в Млада-Болеславе. Сборка лифтбеков начнется немного позже.
Фото: Skoda
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Первыми на конвейер чешского автозавода встали универсалы. Именно на них приходится две трети продаж Octavia. Кроме того, версия Combi – самый популярный в Европе универсал. Однако с выпуском лифтбеков тянуть тоже не будут. Они присоединятся к универсалам буквально через пару недель. Чуть позже до конвейера доберутся гибридные модификации, а в 2020 году – «заряженные» Octavia RS и «вседорожные» Octavia Scout. Суммарная мощность конвейера составляет 1 150 автомобилей в день.
В России производство новой Octavia локализуют летом 2020 года. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата.
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