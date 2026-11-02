Зачем волонтеры экстренно чинят конфискованные полицией иномарки?

2 ноября 2026, 13:56
Почему у челябинских пьяниц массово забирают авто и куда их везут?
Почему у челябинских пьяниц массово забирают авто и куда их везут?
Схема изъятия транспорта действует уже несколько лет и остается актуальной в 2026 году. Передача имущества проходит по установленной законом процедуре, детали которой помогают понять, как машины попадают к военным.
Перед отправкой конфискованные автомобили иногда приходится ремонтировать: после долгого хранения на спецстоянках некоторым нужна подготовка к эксплуатации. В Челябинске этой работой занялись волонтеры.
На днях, подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО, передали очередные 26 автомобилей. Машины изъяли у злостных нарушителей ПДД; среди прежних владельцев были водители, повторно садившиеся за руль в состоянии опьянения. В передаче участвовали сотрудники полиции и Росимущества, в том числе заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области Денис Паутов и руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям Виталий Корниенко.
Корниенко отметил: систематические нарушения ПДД создают угрозу для жизни и здоровья граждан. Переданные автомобили будут использоваться для решения задач на линии боевого соприкосновения. По словам представителей полиции, перед отправкой машины готовят к эксплуатации.
Порядок действует и в 2026 году. Правительство России продлило временную схему до 31 декабря 2026 года постановлением от 30 октября 2025 года № 1695. Ранее она действовала до конца 2025-го.
Как пишет Avtospravochnaya.com, транспорт конфискуют в уголовных делах по статьям 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ. Одно из оснований, повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд также может изъять транспорт за повторный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч, если соблюдены предусмотренные законом условия.
Отдельное основание, управление машиной после лишения водительских прав, если нарушитель уже подвергался административному наказанию или имеет судимость за такое же нарушение. С 25 июля 2022 года транспортные средства включены в перечень орудий совершения преступления по статье 104.1 УК РФ. Решение о конфискации принимает суд.
После приговора автомобиль помещают на спецстоянку. Затем судебные приставы во время исполнительного производства оформляют необходимые документы и передают транспорт Министерству обороны РФ. Порядок передачи имущества для нужд Минобороны установлен постановлением Правительства от 8 сентября 2023 года № 1470.
По словам Виталия Корниенко, с 2023 года в пользу армии по всей России изъяли свыше 47 тысяч единиц имущества. В эту цифру входят автомобили и строительная техника. Аналогичная практика действует и в других регионах: в Подмосковье судебные приставы сообщали, что с начала года передали Минобороны 39 конфискованных автомобилей.
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