Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

8 января 2026, 13:43

В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей

Редкая Camry с пробегом 21 тысяча км — почему так дорого?

В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.

На вторичном рынке Челябинска появился необычный лот - седан Toyota Camry 2017 года выпуска с пробегом всего 21 640 километров. Владелец утверждает, что автомобиль практически не эксплуатировался и большую часть времени провел в гараже. Машина использовалась только в теплое время года, а зимой неизменно оставалась под крышей, что, по его словам, позволило сохранить идеальное состояние кузова и салона.

Комплектация у этой Camry - топовая, «Престиж», что подразумевает наличие всех возможных опций для модели того времени. В объявлении отмечается, что автомобиль полностью в заводской краске, без малейших следов ремонта или перекраски. Под капотом установлен проверенный временем 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Цена вопроса - 3 600 000 рублей. Для Camry 2017 года это, мягко говоря, немало. За такие деньги сегодня можно рассматривать покупку нового кроссовера или даже свежего седана другого бренда. Однако, как отмечает продавец, состояние машины максимально приближено к новой, а пробег - практически символический для японского седана, который славится своей выносливостью и долговечностью.

По информации «Российской газеты», подобные предложения на рынке встречаются нечасто. Владелец подчеркивает, что автомобиль не подвергался никаким доработкам, кроме установки дополнительных опций, и готов предоставить всю необходимую информацию по телефону. В объявлении также указано, что машина обслуживалась исключительно у официального дилера, а все сервисные документы сохранены.

Интересно, что на фоне дефицита новых автомобилей и роста цен на вторичном рынке, такие экземпляры становятся настоящей находкой для ценителей японского автопрома. Спрос на Camry в России традиционно высок, а модели с минимальным пробегом и прозрачной историей вызывают особый интерес у покупателей, готовых переплатить за уверенность в техническом состоянии.

Стоит отметить, что ранее на рынке уже появлялись редкие предложения по Camry с минимальным пробегом, но стоимость таких машин зачастую превышала даже цену новых автомобилей. Это подчеркивает, насколько высоко ценится репутация модели и ее надежность среди российских автолюбителей.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
