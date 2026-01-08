Редкая Camry с пробегом 21 тысяча км — почему так дорого?

8 января 2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.
На вторичном рынке Челябинска появился необычный лот - седан Toyota Camry 2017 года выпуска с пробегом всего 21 640 километров. Владелец утверждает, что автомобиль практически не эксплуатировался и большую часть времени провел в гараже. Машина использовалась только в теплое время года, а зимой неизменно оставалась под крышей, что, по его словам, позволило сохранить идеальное состояние кузова и салона.
Комплектация у этой Camry - топовая, «Престиж», что подразумевает наличие всех возможных опций для модели того времени. В объявлении отмечается, что автомобиль полностью в заводской краске, без малейших следов ремонта или перекраски. Под капотом установлен проверенный временем 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач.
Цена вопроса - 3 600 000 рублей. Для Camry 2017 года это, мягко говоря, немало. За такие деньги сегодня можно рассматривать покупку нового кроссовера или даже свежего седана другого бренда. Однако, как отмечает продавец, состояние машины максимально приближено к новой, а пробег - практически символический для японского седана, который славится своей выносливостью и долговечностью.
По информации «Российской газеты», подобные предложения на рынке встречаются нечасто. Владелец подчеркивает, что автомобиль не подвергался никаким доработкам, кроме установки дополнительных опций, и готов предоставить всю необходимую информацию по телефону. В объявлении также указано, что машина обслуживалась исключительно у официального дилера, а все сервисные документы сохранены.
Интересно, что на фоне дефицита новых автомобилей и роста цен на вторичном рынке, такие экземпляры становятся настоящей находкой для ценителей японского автопрома. Спрос на Camry в России традиционно высок, а модели с минимальным пробегом и прозрачной историей вызывают особый интерес у покупателей, готовых переплатить за уверенность в техническом состоянии.
Стоит отметить, что ранее на рынке уже появлялись редкие предложения по Camry с минимальным пробегом, но стоимость таких машин зачастую превышала даже цену новых автомобилей. Это подчеркивает, насколько высоко ценится репутация модели и ее надежность среди российских автолюбителей.
Похожие материалы Тойота
-
28.12.2025, 05:14
Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.Читать далее
-
26.12.2025, 11:26
В России выставили на продажу почти новую Toyota Camry XV30 с минимальным пробегом
На российском рынке появилось уникальное предложение. Легендарная Toyota Camry XV30 2003 года с минимальным пробегом ищет нового владельца. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Цена вызывает споры среди автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
11.11.2025, 19:53
ТЭК Санкт-Петербурга выделил 29,5 млн рублей на такси для сотрудников
В Петербурге стартовала крупная закупка транспортных услуг. Сотрудники ТЭК получат доступ к такси. Водители будут использовать автомобили разных классов. Подробности контракта раскрыты в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
24.10.2025, 20:48
Toyota представила Camry GT-S Concept: спортивный седан нового поколения на SEMA 2025
Toyota удивила публику на SEMA 2025 новым Camry GT-S Concept. Модель сочетает спортивный стиль и современные технологии. Подробности о необычном концепте держатся в секрете. Эксперты гадают, станет ли он серийным. Следите за развитием событий.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
07.10.2025, 17:23
Покупка Toyota Camry с пробегом 300 тысяч стоит ли рисковать ради легенды
Camry остается очень популярной моделью. Журналисты решили найти хороший вариант. Нас интересовали машины с большим пробегом. Их состояние оказалось очень разным. Некоторые экземпляры сильно удивили. Стоит ли такая покупка своих денег?Читать далее
