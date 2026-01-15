Редкий шанс: почти новый Polo за цену китайца – стоит ли игра свеч?

В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией

В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.

В Челябинске появился редкий лот для ценителей автомобилей с историей и безупречным состоянием. На местном рынке выставлен Volkswagen Polo 2018 года, который за все время эксплуатации прошел всего 2500 километров. По информации «Российской Газеты», этот седан сохранил не только внешний лоск, но и атмосферу нового автомобиля, что в наши дни встречается крайне редко.

Автомобиль был собран на калужском заводе и получил расширенную комплектацию, которая даже по современным меркам выглядит весьма достойно. Внутри - климат-контроль, мультимедийная система с поддержкой навигации и CarPlay, камера заднего вида, подогрев зеркал и лобового стекла. Владелец также готов передать покупателю два комплекта шин на литых дисках, что добавляет привлекательности предложению.

Под капотом установлен хорошо знакомый российским автомобилистам 1,6-литровый атмосферный двигатель CWVA, выдающий 110 лошадиных сил. Этот мотор давно зарекомендовал себя как один из самых надежных в линейке Volkswagen, особенно среди таксистов, которые ценят его за выносливость и простоту обслуживания. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - на передние колеса. Такой тандем обеспечивает не только экономичность, но и предсказуемое поведение на дороге.

Однако главная особенность этого Polo - его состояние. Судя по описанию и фотографиям, автомобиль практически не эксплуатировался и сохранил все признаки нового: от заводских меток до характерного запаха в салоне. Владелец утверждает, что машина не участвовала в ДТП, не подвергалась перекраске и обслуживалась исключительно у официального дилера. Для многих покупателей это может стать решающим фактором при выборе между новым китайским седаном и этим немецким «капсулой времени».

Цена вопроса солидная - 1 750 000 рублей. Для пятого поколения Polo это, мягко говоря, немало. На рынке можно найти более свежие или даже новые автомобили за сопоставимые деньги, особенно среди китайских брендов. Но если рассматривать этот экземпляр как коллекционный или для тех, кто ценит оригинальное состояние и надежную механику, предложение выглядит не столь уж абсурдным. Впрочем, решать, стоит ли переплачивать за уникальность, придется самому покупателю.

Как отмечают эксперты, подобные автомобили с минимальным пробегом и полной историей обслуживания становятся все большей редкостью. Особенно на фоне массового притока новых моделей из Китая, которые зачастую уступают по качеству сборки и долговечности. Для кого-то этот Polo может стать не просто средством передвижения, а настоящей инвестицией в прошлое, когда немецкие седаны еще собирали в России.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом необычном предложении на рынке - редком ВАЗ-2101 с минимальным пробегом, который простоял в гараже три десятилетия. Тогда владелец также просил за уникальный экземпляр значительную сумму, а автомобиль сохранил оригинальное состояние. Подробности этой истории вы найдете в нашем предыдущем материале.