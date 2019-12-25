25 декабря 2019, 12:09
В Челябинске суровый внедорожник превратили в снегоуборочную машину
- 154
- 0
Фото: chel.kp.ru
На прошлой неделе в Челябинске за сутки выпала 20-дневная норма снега. Власти привлекли к уборке дополнительную технику, а горожане начали сами разгребать заносы. Один предприимчивый владелец внедорожника прикрутил к своему автомобилю снегоотвал.
Ранее мы писали
На дворе вот уже неделя, как календарная зима, а снег лежит далеко не во всех регионах. Его изобилие разве ...Читать далее
На помощь коммунальщикам выехали дополнительные экипажи ДПС. Они сопровождают уборочную технику. Жителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей – не мешать уборке: пропускать колонны техники и не бросать свои автомобили вдоль обочин.
Некоторые жители Челябинска сами взяли лопаты в руки, другие – подошли к вопросу еще серьезнее. Владелец внедорожника оснастил свой автомобиль специальным снегоуборочным отвалом. В Сети появилось видео, демонстрирующее, как он с включенной «аварийкой» на довольно приличной скорости уверенно разметает сугробы на городских улицах.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Пускай регистрируют, что хотят. Банка со ржавыми гвоздями. Сдуру поменял Mitsubishi ASX полной комплектации на Patriot. Да опций там было "Крузак" отдыхает. Но качество.... Три раза по гарантии за год менял мультимедиа, после 5 тысяч посыпался ГРМ, АКБ гавкнула ровно через неделю после гарантийного 1 ...
Посмотрим) Заинтриговали новой моделью, будет интересно с ним познакомиться.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве