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25 декабря 2019, 12:09

В Челябинске суровый внедорожник превратили в снегоуборочную машину

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Фото: chel.kp.ru
На прошлой неделе в Челябинске за сутки выпала 20-дневная норма снега. Власти привлекли к уборке дополнительную технику, а горожане начали сами разгребать заносы. Один предприимчивый владелец внедорожника прикрутил к своему автомобилю снегоотвал.
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Коммунальная техника в Челябинске последние несколько дней работает в авральном режиме. В городской администрации сообщили, что на улицы вышло порядка 120 единиц техники и 1 800 дворников. Снегопады не прекращаются, а город стоит в многокилометровых пробках.

На помощь коммунальщикам выехали дополнительные экипажи ДПС. Они сопровождают уборочную технику. Жителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей – не мешать уборке: пропускать колонны техники и не бросать свои автомобили вдоль обочин.

Некоторые жители Челябинска сами взяли лопаты в руки, другие – подошли к вопросу еще серьезнее. Владелец внедорожника оснастил свой автомобиль специальным снегоуборочным отвалом. В Сети появилось видео, демонстрирующее, как он с включенной «аварийкой» на довольно приличной скорости уверенно разметает сугробы на городских улицах.
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В Челябинске суровый внедорожник превратили в снегоуборочную машину
{{material_128330}}Коммунальная техника в Челябинске последние несколько дней работает в авральном режиме. В городской администрации сообщили, что на улицы вышло порядка 120 единиц техники и 1 800 дворников. Снегопады не прекращаются, а город стоит в многокилометровых пробках.На помощь коммунальщикам выехали дополнительные экипажи ДПС. Они сопровождают уборочную технику. Жителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей – не мешать уборке: пропускать колонны техники и не бросать свои автомобили вдоль обочин.Некоторые жители Челябинска сами взяли лопаты в руки, другие – подошли к вопросу еще серьезнее. Владелец внедорожника оснастил свой автомобиль специальным снегоуборочным отвалом. В Сети появилось видео, демонстрирующее, как он с включенной «аварийкой» на довольно приличной скорости уверенно разметает сугробы на городских улицах.
2019-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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