В Челябинской области показали беспилотный бульдозер D10
Фото: tehnorussia.ru
Речь идет о беспилотном бульдозере. Его демонстрация прошла на днях в рамках специализированной выставки «Стройдорэкспо-2021» в Челябинской области, в том числе в условиях полигона.
На снимках видно, что беспилотный бульдозер D10, в отличие от донора, не располагает кабиной. Все управление машиной сосредоточено в специализированном пульте управления.
Как сообщают разработчики, это только один из нескольких вариантов применения робота. Дело в том, что бульдозер-беспилотник способен вовсе обходиться без оператора, то есть работать исключительно с использованием спутниковой системы навигации.
Спектр задач роботизированной машины тот же, что и у обычного бульдозера D10 – преимущественно сфера дорожного строительства. В зависимости от модификации, может использоваться 11-литровый дизель мощностью 180 л.с. либо его 240-сильный аналог производства Ярославского моторного завода.
Трансмиссия гидростатическая с электронным управлением. Коробка передач исполнена парой «гидронасос-гидромотор» с бесступенчатым переключением передач.
Гусеничная лента – 6 катков (со смазкой на весь срок эксплуатации), ширина гусеницы – 500 мм, механизм натяжения гусениц – гидравлический. Рама из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью. Система охлаждения – 50 литров, топливный бак – 320 литров, система смазки ДВС - 29 литров.
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