Необычная схема с поддельными номерами раскрыта благодаря системе «Паутина»

В Челябинской области задержали пару на внедорожниках с одинаковыми номерами

В Агаповском районе выявили автомобили с одинаковыми номерами. Система помогла найти нарушителей. Водителей ждут серьезные последствия. Подробности инцидента - в нашем материале.

В Агаповском районе выявили автомобили с одинаковыми номерами. Система помогла найти нарушителей. Водителей ждут серьезные последствия. Подробности инцидента - в нашем материале.

В Челябинской области сотрудники ГИБДД с помощью системы «Паутина» обнаружили необычную схему: два автомобиля, передвигавшихся по Агаповскому району, имели идентичные передние государственные номера. Оперативная группа ДПС выехала на место для проверки и пресечения нарушений.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, инцидент произошел 19 февраля 2026 года в селе Агаповка. На парковке были остановлены Toyota Land Cruiser и Zeekr, за рулем которых находились мужчина 1984 года рождения и женщина 1983 года рождения. Оба транспортных средства отличались не только одинаковыми поддельными передними номерами, но и настоящими задними знаками, которые совпадали по цифрам, но различались буквами и регионом.

В ходе осмотра выяснилось, что оба автомобиля были затонированы с нарушением действующих правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД установили личности водителей и оформили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. За использование поддельных номеров предусмотрено лишение водительских прав на срок от полугода до года, а за незаконную тонировку - штраф в размере 500 рублей.

После проверки по базам Госавтоинспекции выяснилось, что на владельцев этих автомобилей уже наложено более сотни штрафов за различные нарушения, зафиксированные камерами за время эксплуатации подложных номеров. Оба водителя теперь столкнутся с серьезными последствиями своих действий.

Этот случай стал наглядным примером того, как современные технологии помогают выявлять сложные схемы нарушений и обеспечивать безопасность на дорогах. Система «Паутина» вновь доказала свою эффективность в борьбе с подделкой документов и попытками обойти закон.