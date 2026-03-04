Необычная схема с поддельными номерами раскрыта благодаря системе «Паутина»

4 марта 2026, 12:43
В Челябинской области задержали пару на внедорожниках с одинаковыми номерами
В Челябинской области задержали пару на внедорожниках с одинаковыми номерами
В Агаповском районе выявили автомобили с одинаковыми номерами. Система помогла найти нарушителей. Водителей ждут серьезные последствия. Подробности инцидента - в нашем материале.
В Челябинской области сотрудники ГИБДД с помощью системы «Паутина» обнаружили необычную схему: два автомобиля, передвигавшихся по Агаповскому району, имели идентичные передние государственные номера. Оперативная группа ДПС выехала на место для проверки и пресечения нарушений.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, инцидент произошел 19 февраля 2026 года в селе Агаповка. На парковке были остановлены Toyota Land Cruiser и Zeekr, за рулем которых находились мужчина 1984 года рождения и женщина 1983 года рождения. Оба транспортных средства отличались не только одинаковыми поддельными передними номерами, но и настоящими задними знаками, которые совпадали по цифрам, но различались буквами и регионом.
В ходе осмотра выяснилось, что оба автомобиля были затонированы с нарушением действующих правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД установили личности водителей и оформили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. За использование поддельных номеров предусмотрено лишение водительских прав на срок от полугода до года, а за незаконную тонировку - штраф в размере 500 рублей.
После проверки по базам Госавтоинспекции выяснилось, что на владельцев этих автомобилей уже наложено более сотни штрафов за различные нарушения, зафиксированные камерами за время эксплуатации подложных номеров. Оба водителя теперь столкнутся с серьезными последствиями своих действий.
Этот случай стал наглядным примером того, как современные технологии помогают выявлять сложные схемы нарушений и обеспечивать безопасность на дорогах. Система «Паутина» вновь доказала свою эффективность в борьбе с подделкой документов и попытками обойти закон.
Похожие материалы Тойота, Зикр
-
11.11.2025, 08:36
Губернатор колумбийской Арауки спасся от вооруженного нападения на внедорожник
В Колумбии произошел инцидент с нападением на чиновника. Подробности происшествия держатся в секрете. Власти усиливают меры безопасности. Ситуация вызывает обеспокоенность у местных жителей.Читать далее
-
06.10.2025, 16:44
Шесть автомобилей нарушителей ПДД отправлены в распоряжение Минобороны РФ
В России продолжается передача конфискованных авто военным. Процесс набирает обороты в 2025 году. Новые подробности о судьбе машин нарушителей. Неожиданные последствия для владельцев.Читать далее
-
28.09.2025, 10:00
Какие автомобили в России чаще всего списывают в утиль после ДТП в 2025
Страховые компании составили свежий список. В него вошли самые невезучие автомобили. Их ремонт после аварий признан нецелесообразным. Некоторые популярные модели оказались в зоне риска. Узнайте, какие машины чаще всего списывают.Читать далее
-
24.09.2025, 06:08
40 угонов в день: кто и какие машины чаще всего крадет в Германии
Каждые 36 минут где-то в Германии угоняют автомобиль. Машины пропадают бесследно, страховщики в шоке от сумм. Воры становятся разборчивее. Узнайте, кто лидирует в рейтинге самых угоняемых автомобилей и где владельцы рискуют остаться без колёс уже завтра. Читать далее
-
17.07.2025, 09:40
Автодетали, которые чаще всего крадут в России в 2025 году
Страховые компании раскрыли статистику по кражам автозапчастей в России в 2025 году. В зоне повышенного риска — европейские и китайские автомобили, а также определённые регионы страны.Читать далее
-
21.01.2025, 12:41
Петербуржец поджег чужой Toyota Land Cruiser и попал на видео
Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала видео, запечатлевшее как глубокой ночью некий мужчина поджигает во дворе дома по Верейской улице внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Владелец оценил ущерб в 12,5 млн рублей. Поджигателя удалось оперативно установить и задержать.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
12.12.2023, 15:26
В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
18.08.2022, 00:01
Автомобили, которые разбил Ричард Хаммонд: 3 самые крупные аварии
Ричард Хаммонд за свою долгую карьеру тележурналиста умудрился разбить множество автомобилей. Некоторые аварии были очень серьезными, но каким-то чудом ему удалось выжить, чего не скажешь о машинах.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Зикр
-
11.11.2025, 08:36
Губернатор колумбийской Арауки спасся от вооруженного нападения на внедорожник
В Колумбии произошел инцидент с нападением на чиновника. Подробности происшествия держатся в секрете. Власти усиливают меры безопасности. Ситуация вызывает обеспокоенность у местных жителей.Читать далее
-
06.10.2025, 16:44
Шесть автомобилей нарушителей ПДД отправлены в распоряжение Минобороны РФ
В России продолжается передача конфискованных авто военным. Процесс набирает обороты в 2025 году. Новые подробности о судьбе машин нарушителей. Неожиданные последствия для владельцев.Читать далее
-
28.09.2025, 10:00
Какие автомобили в России чаще всего списывают в утиль после ДТП в 2025
Страховые компании составили свежий список. В него вошли самые невезучие автомобили. Их ремонт после аварий признан нецелесообразным. Некоторые популярные модели оказались в зоне риска. Узнайте, какие машины чаще всего списывают.Читать далее
-
24.09.2025, 06:08
40 угонов в день: кто и какие машины чаще всего крадет в Германии
Каждые 36 минут где-то в Германии угоняют автомобиль. Машины пропадают бесследно, страховщики в шоке от сумм. Воры становятся разборчивее. Узнайте, кто лидирует в рейтинге самых угоняемых автомобилей и где владельцы рискуют остаться без колёс уже завтра. Читать далее
-
17.07.2025, 09:40
Автодетали, которые чаще всего крадут в России в 2025 году
Страховые компании раскрыли статистику по кражам автозапчастей в России в 2025 году. В зоне повышенного риска — европейские и китайские автомобили, а также определённые регионы страны.Читать далее
-
21.01.2025, 12:41
Петербуржец поджег чужой Toyota Land Cruiser и попал на видео
Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала видео, запечатлевшее как глубокой ночью некий мужчина поджигает во дворе дома по Верейской улице внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Владелец оценил ущерб в 12,5 млн рублей. Поджигателя удалось оперативно установить и задержать.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
12.12.2023, 15:26
В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
18.08.2022, 00:01
Автомобили, которые разбил Ричард Хаммонд: 3 самые крупные аварии
Ричард Хаммонд за свою долгую карьеру тележурналиста умудрился разбить множество автомобилей. Некоторые аварии были очень серьезными, но каким-то чудом ему удалось выжить, чего не скажешь о машинах.Читать далее