В чем опасность современных автомобилей для водителей
Меню медиасистемы стало многоуровневым, на смену кнопками и «крутилкам» на центральной консоли пришли сенсоры, в которые надо попасть точным движением пальца. Нередко водитель, отвлекается от дороги и становится виновником ДТП. В ходе серии экспериментов было убедительно доказано, что даже еда и разговор с пассажиром способны серьезно притупить внимание водителя, не говоря уже о других возможностях медиасистемы, пишет издание speedme.ru. Только после требования NHTSA компания Tesla запретила водителям и пассажирам играть в игры на экранах информационно-развлекательной системы своих электрокаров.
Университет штата Юта совместно с Фондом безопасности дорожного движения провели исследование, которое показало, что некоторые функции современного автомобиля требуют чрезмерно много внимания. Реализация некоторых задач через тачскрин медиасистемы требовала от водителя до 48 секунд! А по подсчётам Канадского фонда исследования ДТП, каждая четвёртая авария со смертельным исходом в Канаде может быть связана с тем, что водитель отвлёкся от процесса вождения. Эта цифра сопоставима с числом смертельных аварий по вине пьяных водителей.
Безусловно, современные автомобили стали гораздо лучше, как с точки зрения активной, так и пассивной безопасности. Но пока автопилот полностью не взял на себя функции вождения, проблема с невнимательностью водителей стоит достаточно остро.
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