В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
Речь идет о продукции под маркой МТЗ (Минский тракторный завод), выпускаемой в рамках проекта «Союзный трактор». О его дальнейшем развитии договорились на этой неделе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководство белорусского предприятия.
По словам г-на Кувшинникова, локализация производства позволит ЧЛМЗ в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, а также участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники. За этим конкурентным преимуществом стоит не только увеличение объемов производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории России.
Производство тракторов марки МТЗ и спецтехники запущено в Череповце 8 лет назад. В общей сложности на «стапелях» ЧЛМЗ собрано 10 000 белорусских тракторов, а объемы выросли в 8 раз: с 240 до 1865 тракторов в год. В настоящее время линейка продукции насчитывает 43 наименования спецтехники.
В прошлом году в Череповце были запущены 2 производственные линии, на которых собираются 11 моделей тракторов. Это хороший шаг к созданию в регионе специализированного кластера.
Основные модели
«Беларус 320-Ч» - колесный универсальный трактор, предназначен для работ в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, строительстве, на транспорте и в промышленности. Колесная формула 4x4 позволяет решать широкий круг задач в трудных дорожных условиях. Выпускается 2 модификации: с двигателем Lombardini и с ММЗ.
«Беларус 622» - собирается в Череповце с декабря 2015 года. Подходит под использование в фермерских хозяйствах, за счет компактных размеров и оптимальной мощности двигателя он подойдет и для использования в качестве коммунальной машины с установленным на него дорожной щеткой, отвалом или погрузчиком. Также комплектуется двигателем Lombardini LDW 2204.
«Беларус 82.1, 82.1-23/12-23/32» (балочник) - уже стал классикой для многих хозяйств. По сочетанию надежности и производительности, простоты эксплуатации и обслуживания и цены является выгодным приобретением.
«Беларус 1523» - промышленный колесный трактор общего назначения, обеспечивающий работу машин в качестве энергетического базового средства. Предназначен для возделывания и уборки пропашных культур, посева зерновых культур, уборки соломы и трав, транспортных работ, внесения удобрений и опрыскивания полей, сплошной культивации, боронования, пахотных работ.
Попутно руководство ЧЛМЗ подписало дилерское соглашение с Минским автомобильным заводом. Согласно документу, в Череповце будет открыт дилерский центр МАЗ, который будет заниматься реализацией любой техники марки - грузовиков, автобусов, спецтехники. Cервиc-центр будет обслуживать как собственные тягачи, так и оказывать услуги для сторонних организаций 35-го региона. В текущем году вновь испеченный дилер должен будт закупить на МАЗе порядка 150−200 ед. грузовой техники.
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