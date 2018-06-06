6 июня 2018, 09:32

В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ

До 3,5 тыс. тракторов в год в обозримой перспективе будет выпускать на своих производственных мощностях Череповецкий литейно-механический завод. Это означает, что нынешние показатели сборки могут быть увеличены в 2 раза.
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  В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ , МАЗ В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ , МАЗ В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ , МАЗ В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ , МАЗ В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
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Речь идет о продукции под маркой МТЗ (Минский тракторный завод), выпускаемой в рамках проекта «Союзный трактор». О его дальнейшем развитии договорились на этой неделе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководство белорусского предприятия.

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В ходе переговоров были приняты ключевые решения по локализации на площадке ЧЛМЗ производства узлов и агрегатов тракторной техники, в числе которых кабины, передние мосты и полурамы.

По словам г-на Кувшинникова, локализация производства позволит ЧЛМЗ в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, а также участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники. За этим конкурентным преимуществом стоит не только увеличение объемов производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории России. 

Производство тракторов марки МТЗ и спецтехники запущено в Череповце 8 лет назад. В общей сложности на «стапелях» ЧЛМЗ собрано 10 000 белорусских тракторов, а объемы выросли в 8 раз: с 240 до 1865 тракторов в год. В настоящее время линейка продукции насчитывает 43 наименования спецтехники.

В прошлом году в Череповце были запущены 2 производственные линии, на которых собираются 11 моделей тракторов. Это хороший шаг к созданию в регионе специализированного кластера. 

Основные модели

«Беларус 320-Ч» - колесный универсальный трактор, предназначен для работ в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, строительстве, на транспорте и в промышленности. Колесная формула 4x4 позволяет решать широкий круг задач в трудных дорожных условиях. Выпускается 2  модификации: с двигателем Lombardini и с ММЗ.

«Беларус 622» - собирается в Череповце с декабря 2015 года. Подходит под использование в фермерских хозяйствах, за счет компактных размеров и оптимальной мощности двигателя он подойдет и для использования в качестве коммунальной машины с установленным на него дорожной щеткой, отвалом или погрузчиком. Также комплектуется  двигателем Lombardini LDW 2204.

«Беларус 82.1, 82.1-23/12-23/32» (балочник) - уже стал классикой для многих хозяйств. По сочетанию надежности и производительности, простоты эксплуатации и обслуживания и цены является выгодным приобретением.

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«Беларус 92П-Ч» - базовое шасси трактора предназначено для агрегатирования с монтируемым оборудованием различного назначения для выполнения работ в промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: землеройных, экскаваторных, погрузочно-разгрузочных, по очистке дорог и пр. В Череповце выпускается модификация с задней с/х навеской.

«Беларус 1523» - промышленный колесный трактор общего назначения, обеспечивающий работу машин в качестве энергетического базового средства. Предназначен для возделывания и уборки пропашных культур, посева зерновых культур, уборки соломы и трав, транспортных работ, внесения удобрений и опрыскивания полей, сплошной культивации, боронования, пахотных работ.

Попутно руководство ЧЛМЗ подписало дилерское соглашение с Минским автомобильным заводом. Согласно документу, в Череповце будет открыт дилерский центр МАЗ, который будет заниматься реализацией любой техники марки - грузовиков, автобусов, спецтехники. Cервиc-центр будет обслуживать как собственные тягачи, так и оказывать услуги для сторонних организаций 35-го региона. В текущем году вновь испеченный дилер должен будт закупить на МАЗе порядка 150−200 ед. грузовой техники.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы
Не пойму, у нас что нет своих автобусов, Нефаз Камаз, Паз и т д! ?
Максим
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
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В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
Речь идет о продукции под маркой МТЗ (Минский тракторный завод), выпускаемой в рамках проекта «Союзный трактор». О его дальнейшем развитии договорились на этой неделе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководство белорусского предприятия.{{material_119585}} В ходе переговоров были приняты ключевые решения по локализации на площадке ЧЛМЗ производства узлов и агрегатов тракторной техники, в числе которых кабины, передние мосты и полурамы.По словам г-на Кувшинникова, локализация производства позволит ЧЛМЗ в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, а также участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники. За этим конкурентным преимуществом стоит не только увеличение объемов производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории России.  Производство тракторов марки МТЗ и спецтехники запущено в Череповце 8 лет назад. В общей сложности на «стапелях» ЧЛМЗ собрано 10 000 белорусских тракторов, а объемы выросли в 8 раз: с 240 до 1865 тракторов в год. В настоящее время линейка продукции насчитывает 43 наименования спецтехники.В прошлом году в Череповце были запущены 2 производственные линии, на которых собираются 11 моделей тракторов. Это хороший шаг к созданию в регионе специализированного кластера.  Основные модели«Беларус 320-Ч» - колесный универсальный трактор, предназначен для работ в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, строительстве, на транспорте и в промышленности. Колесная формула 4x4 позволяет решать широкий круг задач в трудных дорожных условиях. Выпускается 2  модификации: с двигателем Lombardini и с ММЗ.«Беларус 622» - собирается в Череповце с декабря 2015 года. Подходит под использование в фермерских хозяйствах, за счет компактных размеров и оптимальной мощности двигателя он подойдет и для использования в качестве коммунальной машины с установленным на него дорожной щеткой, отвалом или погрузчиком. Также комплектуется  двигателем Lombardini LDW 2204.«Беларус 82.1, 82.1-23/12-23/32» (балочник) - уже стал классикой для многих хозяйств. По сочетанию надежности и производительности, простоты эксплуатации и обслуживания и цены является выгодным приобретением. {{material_123227}} «Беларус 92П-Ч» - базовое шасси трактора предназначено для агрегатирования с монтируемым оборудованием различного назначения для выполнения работ в промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: землеройных, экскаваторных, погрузочно-разгрузочных, по очистке дорог и пр. В Череповце выпускается модификация с задней с/х навеской.«Беларус 1523» - промышленный колесный трактор общего назначения, обеспечивающий работу машин в качестве энергетического базового средства. Предназначен для возделывания и уборки пропашных культур, посева зерновых культур, уборки соломы и трав, транспортных работ, внесения удобрений и опрыскивания полей, сплошной культивации, боронования, пахотных работ.Попутно руководство ЧЛМЗ подписало дилерское соглашение с Минским автомобильным заводом. Согласно документу, в Череповце будет открыт дилерский центр МАЗ, который будет заниматься реализацией любой техники марки - грузовиков, автобусов, спецтехники. Cервиc-центр будет обслуживать как собственные тягачи, так и оказывать услуги для сторонних организаций 35-го региона. В текущем году вновь испеченный дилер должен будт закупить на МАЗе порядка 150−200 ед. грузовой техники.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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