В честь футболиста Aston Martin выпустит кабриолет
|Aston Martin Vanquish 5.9 AT
|5.9 л, 573 / 421 при 6750 л.с
|автомат 6
|0-100 - 4.1 с, 295 км/ч
|4692 x 1912 x 1294 мм
|задний
|АИ-98, 14.4 л на 100 км
|Все характеристики
Отметим, что спорткар создан в рамках программы Q by Aston Martin, пользоваться которой смогут только лояльные клиенты марки. От серийных «братьев» новинка отличается специальным окрасом кузова черно-синего цвета Ultramarine Black и фирменным логотипом, состоящим из инициалов спортсмена.
Внутренне убранство создано в уникальном дизайне, а рулевое колесо получило особую отделку. Техническое оснащение осталось стандартным для модели Vanquish S Volante, однако, инженеры потрудились над изменением настроек двигателя, что сделало его более производительным. Также динамические характеристики улучшились благодаря использованию кузовных панелей из карбона, что снизило массу спорткара.
Всего с конвейера сойдет 12 особенных кабриолетов. Каждый из них будет стоит от 360 000 долларов.
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