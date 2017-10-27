27 октября 2017, 19:39

В честь футболиста Aston Martin выпустит кабриолет

Профессиональный игрок в американский футбол и участник команды New England Patriots Том Брейди принял участие в разработке нового спорткара Aston Martin. Сегодня стало известно, что из этого получилось.
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  В честь футболиста Aston Martin выпустит кабриолет Aston Martin Vanquish В честь футболиста Aston Martin выпустит кабриолет
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Aston Martin Vanquish 5.9 AT
5.9 л, 573 / 421 при 6750 л.с
автомат 6
0-100 - 4.1 с, 295 км/ч
4692 x 1912 x 1294 мм
задний
АИ-98, 14.4 л на 100 км
Все характеристики
Компания показала изображения автомобиля, который будет выпущен ограниченным тиражом. Модель получила ряд особых опций и весьма длинное название - Tom Brady Signature Edition Aston Martin Vanquish S Volante.

Отметим, что спорткар создан в рамках программы Q by Aston Martin, пользоваться которой смогут только лояльные клиенты марки. От серийных «братьев» новинка отличается специальным окрасом кузова черно-синего цвета Ultramarine Black и фирменным логотипом, состоящим из инициалов спортсмена.

Внутренне убранство создано в уникальном дизайне, а рулевое колесо получило особую отделку. Техническое оснащение осталось стандартным для модели Vanquish S Volante, однако, инженеры потрудились над изменением настроек двигателя, что сделало его более производительным. Также динамические характеристики улучшились благодаря использованию кузовных панелей из карбона, что снизило массу спорткара.

Всего с конвейера сойдет 12 особенных кабриолетов. Каждый из них будет стоит от 360 000 долларов.

Дизайн и тюнинг Астон Мартин Вангуишь

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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В честь футболиста Aston Martin выпустит кабриолет
{{params_48021}}Компания показала изображения автомобиля, который будет выпущен ограниченным тиражом. Модель получила ряд особых опций и весьма длинное название - Tom Brady Signature Edition Aston Martin Vanquish S Volante.Отметим, что спорткар создан в рамках программы Q by Aston Martin, пользоваться которой смогут только лояльные клиенты марки. От серийных «братьев» новинка отличается специальным окрасом кузова черно-синего цвета Ultramarine Black и фирменным логотипом, состоящим из инициалов спортсмена.Внутренне убранство создано в уникальном дизайне, а рулевое колесо получило особую отделку. Техническое оснащение осталось стандартным для модели Vanquish S Volante, однако, инженеры потрудились над изменением настроек двигателя, что сделало его более производительным. Также динамические характеристики улучшились благодаря использованию кузовных панелей из карбона, что снизило массу спорткара.Всего с конвейера сойдет 12 особенных кабриолетов. Каждый из них будет стоит от 360 000 долларов.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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