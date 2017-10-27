27 октября 2017, 16:11

В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro

Почти 50 лет назад, в 1968 году, вышла первая игрушка марки Hot Wheels - маленькая модель Custom Camaro. Сегодня компания Chevrolet решила отметить юбилей дружественной компании выпуском особой версии кабриолета Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition.
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  В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro Chevrolet Camaro В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro Chevrolet Camaro В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro Chevrolet Camaro В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro Chevrolet Camaro В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro
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фото
  

Chevrolet Camaro 6.2 AT
6.2 л, 400 / 298 при 5900 л.с
автомат 6
0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
4836 x 1918 x 1377 мм
задний
АИ-95, 14.1 л на 100 км
Все характеристики
Строго говоря, это не лимитированная серия, а стайлинг-пакет для моделей Camaro в исполнении 2LT и 2SS. В него входит эксклюзивный колер Crush, черные полосы, аналогичные тем, что наклеиваются на игрушечные модели, видоизмененная радиаторная решетка, юбилейные шильдики, 20-дюймовые колесные диски, за которыми виднеются ярко-оранжевые тормозные суппорты. Также в набор входят тонированные задние фонари и эмблемы.

От серийной версии «игрушечный» автомобиль отличается контрастной черно-оранжевой отделкой салона, оранжевыми ремнями безопасности, логотипом Hot Wheels на руле, особыми ковриками с оранжевой прострочкой и накладками на пороги.

Все владельцы 2LT и 2SS могут приобрести пакет за 4 995 долларов, что эквивалентно 288 000 рублей. Что касается дреговой модификации COPO Camaro 2018 модельного года, то компания готова «осчастливить» всего лишь 69 владельцев.

По словам Тома Питерса, директора отдела дизайна экстерьеров Chevrolet Performance Cars, в его команде с трудом отыщется человек, который вырос, не играя в машинки Hot Wheels. Поэтому выпуск особой серии способен превратить мечту любого мальчишки - прокатиться за рулем автомобиля, который неоднократно участвовал в «игрушечных» гонках.

Официальная премьера Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition состоится на следующей неделе в рамках шоу SEMA в Лас-Вегасе. Американским покупателям новинка будет доступна в первые месяцы следующего года.

Дизайн и тюнинг Шевроле Камаро

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Martin7o7
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro
{{params_38618}}Строго говоря, это не лимитированная серия, а стайлинг-пакет для моделей Camaro в исполнении 2LT и 2SS. В него входит эксклюзивный колер Crush, черные полосы, аналогичные тем, что наклеиваются на игрушечные модели, видоизмененная радиаторная решетка, юбилейные шильдики, 20-дюймовые колесные диски, за которыми виднеются ярко-оранжевые тормозные суппорты. Также в набор входят тонированные задние фонари и эмблемы.От серийной версии «игрушечный» автомобиль отличается контрастной черно-оранжевой отделкой салона, оранжевыми ремнями безопасности, логотипом Hot Wheels на руле, особыми ковриками с оранжевой прострочкой и накладками на пороги.Все владельцы 2LT и 2SS могут приобрести пакет за 4 995 долларов, что эквивалентно 288 000 рублей. Что касается дреговой модификации COPO Camaro 2018 модельного года, то компания готова «осчастливить» всего лишь 69 владельцев.По словам Тома Питерса, директора отдела дизайна экстерьеров Chevrolet Performance Cars, в его команде с трудом отыщется человек, который вырос, не играя в машинки Hot Wheels. Поэтому выпуск особой серии способен превратить мечту любого мальчишки - прокатиться за рулем автомобиля, который неоднократно участвовал в «игрушечных» гонках.Официальная премьера Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition состоится на следующей неделе в рамках шоу SEMA в Лас-Вегасе. Американским покупателям новинка будет доступна в первые месяцы следующего года.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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