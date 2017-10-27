В честь юбилея Hot Wheels выпущен особый Camaro
|Chevrolet Camaro 6.2 AT
|6.2 л, 400 / 298 при 5900 л.с
|автомат 6
|0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
|4836 x 1918 x 1377 мм
|задний
|АИ-95, 14.1 л на 100 км
|Все характеристики
От серийной версии «игрушечный» автомобиль отличается контрастной черно-оранжевой отделкой салона, оранжевыми ремнями безопасности, логотипом Hot Wheels на руле, особыми ковриками с оранжевой прострочкой и накладками на пороги.
Все владельцы 2LT и 2SS могут приобрести пакет за 4 995 долларов, что эквивалентно 288 000 рублей. Что касается дреговой модификации COPO Camaro 2018 модельного года, то компания готова «осчастливить» всего лишь 69 владельцев.
По словам Тома Питерса, директора отдела дизайна экстерьеров Chevrolet Performance Cars, в его команде с трудом отыщется человек, который вырос, не играя в машинки Hot Wheels. Поэтому выпуск особой серии способен превратить мечту любого мальчишки - прокатиться за рулем автомобиля, который неоднократно участвовал в «игрушечных» гонках.
Официальная премьера Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition состоится на следующей неделе в рамках шоу SEMA в Лас-Вегасе. Американским покупателям новинка будет доступна в первые месяцы следующего года.
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